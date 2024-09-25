Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi'nde konuştu: İsrail'in suç defteri kabardı

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Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

Rusya ile son dönemlerde önemli ilişkiler gelişmektedir. Bu ilişkilerde iki ülkenin vizyoner liderlerinin ve samimi arzularının da büyük katkısı var.

Dünyanın büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı dönemden geçiyoruz. Bu sorunların hepsine barış perspektifi ile bir takım çözümler üretmek mecburiyetindeyiz. Yaşadığımız dönem tarihi bir gelişmeye şahitlik etmektedir.

Rusya-Ukrayna krizi bölgesel bir kriz haline gelmiştir. Dolmabahçe'de iki ülke barışı gerçekleştirme noktasına gelmişti. Ancak krizin devam etmesini isteyenler bu savaşın bitmesini istemedi. Ümit ederiz Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda yeniden bir barış masası kurulur. Rusya'nın içinde olmadığı hiçbir müzakerenin sonuç alması mümkün değil.

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BARDAK ARTIK TAŞMIŞTIR

Gazze'de bütün insanlık bir sınavla karşı karşıyadır. Bu soykırımda sessiz kalınıyor. Bu, insanlık adına işlenmiş bir suçtur. Bu suça karşı çıkmak ve İsrail'i durdurmak mecburiyetindeyiz. Rusya-Ukrayna krizi nasıl gelişme potansiyeli taşıyorsa bu insanlık suçları da yayılma potansiyeli seyretmekte. Lübnan'da sivillere karşı işlenen suç insanlığın hayal edemeyeceği noktada. İsrail'in suç defteri kabardı. Bardak artık taşmıştır. BM kararlarını hiçe sayan, adaleti takmıyorum diyen İsrail'e dur deme vakti geldi. Bu sadece Filistinlilerin değil adaletten yana olan herkesin ortak sorunudur.

Mahmud Abbas, Meclis'imizde Filistin davasını dünyaya anlatmıştır. Bundan sonra hiçbir şey İsrail için eskisi gibi olmayacaktır. Başta Netanyahu olmak üzere gerekli cezayı alacaktır. Biz de davaya müdahil olduk ve sonucunu bekliyoruz.

Filistin devleti mutlaka kurulacak ve tanınacaktır. İşgalci unsurlar Filistin topraklarından sökülüp atılacaktır. Bu sorunu çözmek için büyük gücümüzle çalışacağız.

TÜRKİYE'NİN BRICS'E ÜYELİĞİ GÜCÜNÜ ARTIRACAKTIR

Önümüzdeki Ekim ayında Kazan’da gerçekleştirilecek olan BRICS toplantısının da bu çok kutuplu dünya düzeninde kurulmakta olan yeni düzende önemli bir adım olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin BRICS’e üyeliği Türkiye’nin dış politikadaki gücünü artıracak yeni bir argümandır.

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RUSYA'YA YAPTIRIMLARI KABUL ETMİYORUZ

Rusya'ya karşı yaptırımları kabul etmiyoruz. Biz de bundan nasibimizi aldık. Yolculuğumuz 4 saati aştı. Bunu doğru bulmuyoruz.

Tek taraflı yaptırımlar beklenen hedeflere ulaşmamıştır. Bu yaptırımlar sonunda çıkış yolu bulunduğu ortadadır. Rusya'nın da alternatif yollar bulacağına inanıyoruz.,

Dünyadaki bu gelişmeler bizim için barıştan, insanlıktan yana olan kitleler için önemli sorumluluğu ortaya koymaktadır. Küresel sistem dünyayı taşıyamamaktadır. Dünyadaki kuruluşların dizayn edilmesi dünya barışı için önemli vazifedir. Dünyanın sadece siyasette küresel mimariye ihtiyacı yok aynı zamanda yeni bir küresel finansal sisteme ihtiyaç ver.

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Benzerlikleri olan iki ülke parlamentosu olarak ilişkileri geliştirerek bu coğrafyada barış birlik beraberliğin temin edilmesi için gayret etmeliyiz.