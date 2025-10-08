Numan Kurtulmuş : İsrail aklını başına almalı, İsrail'in 3 vekili alıkoyması kabul edilemez

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vicdan Gemisi'nde 3 milletvekilinin de aralarında bulunduğu Türk vatandaşı aktivistlerin alıkoyulmasına tepki göstererek " İsrail'in 3 vekili alıkoyması kabul edilemez. En kısa zamanda Türkiye'ye getirilmeleri için her türlü girişimde bulunulmuştur. Ümit ediyorum ki çok kısa bir zaman içerisinde Türkiye'ye getirilecektir." dedi.



İSRAİL AKLINI BAŞINA ALMALI



Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satı başları şöyle;

"Gazze'ye doğru yol almakta olan gemilere yapılan saldırı açık bir şekilde uluslararası hukukun, insancıl hukukun ihlalidir ve asla kabul edilemez, tasvip edilemez.

TBMM olarak diyoruz ki, bu arkadaşlarımız derhal alıkonuldukları yerden serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye ulaştırılmalıdır. İsrail'in bu konuda aklını başına almasını tavsiye ederiz.

Bugün hazırlamakta olduğumuz bir metni, bütün uluslararası parlamento asambleleri başkanlarına ve dünyanın önemli parlamento başkanlarına göndereceğim. Böylece artık İsrail'in hukuk tanımamazlık noktasında da sınırları çok aştığını bir kere daha dünya kamuoyu ile paylaşacağız.



TÜRKİYE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN VAR GÜCÜYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye iki devletli bir çözümün gerçekleşmesi için var gücüyle çalışmaya devam ediyor bundan sonra da devam edecektir.



İsrail, öncelikle uluslararası Adalet Divanı'nda suçlu bulundu. İşte önümüzdeki günlerde yine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir mahkemenin ara karar vermesi bekleniyor.



Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel kurulunda en son İsrail'in katil başbakanı konuşurken salonun neredeyse tamamının boşalması İsrail için başka bir çandır."



BİR TEPKİ DE DURAN'DAN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'ye yardım götüren Özgürlük Filosu'na İsrail'in uluslararası sularda yaptığı müdahaleye ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Duran, "İsrail tarafından Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, haydutluğun ve hukuk tanımamanın yeni bir örneğidir. Küresel Sumud Filosu'ndan sonra aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu, barışçıl amaç taşıyan sivil aktivistlere yönelik yapılan bu saldırı kabul edilemez. Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için tüm girişimleri başlatmış olup aktivistlerin durumunu takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin davasının ve Gazze halkının yanında durmaya; soykırıma, bu hukuk ve insanlık dışı saldırılara karşı mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.