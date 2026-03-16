Numan Kurtulmuş: İslamofobi küresel tehdit

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam karşıtlığı, nefret söylemi ve ayrımcılığın sadece Müslümanları değil insanlığın ortak değerlerini hedef alan küresel bir tehdit olduğunu söyledi. Kurtulmuş, “Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü” nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

ÖNYARGI VE AYRIMCILIK

“Bugün özellikle Gazze’de yaşanan gelişmeler ve komşumuz İran’a yönelik saldırılar sonucu bölgede artan gerilimler; Müslüman toplumların hedef alındığı nefret dilinin tüm insanlık için ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymaktadır. Mescid-i Aksa’nın 15 gündür kapalı olması İslam toplumlarının hedef alındığı sistematik baskı ve ayrımcılığın boyutlarını açıkça gözler önüne seren bir başka kural tanımazlıktır. Bu bağlamda Mescid-i Aksa’nın kapılarına kilit vurmak, milyonlarca Müslümanın inancına açık bir saldırıdır. Mescid-i Aksa, savaş şartlarında bile ibadete kapanmaması gereken kutsal bir mabeddir. Bu hakîkati bugün hiç kimse görmezden gelemez. Siyonist rejimin zulüm ve barbarlığı Müslümanların Mescid-i Aksa’da ibadet etme hakkını elinden alamaz. Uluslararası toplum ve küresel sistemin bu açık haksızlık karşısındaki suskunluğu ise yaşananlar kadar kaygı vericidir. “15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü” vesilesiyle Müslümanları hedef alan her türlü önyargının, ayrımcılık ve düşmanlığın son bulduğu; farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü daha adil ve barışçıl bir dünya özlemini bir kez daha güçlü biçimde vurguluyoruz.”

BAKAN GÜRLEK: SİSTEMATİK DÜŞMANLIK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü’nde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Gürlek, “Fobi korkudur ama Müslümanlara yönelik tutum çoğu zaman korku değil, sistematik karşıtlık ve düşmanlıktır” dedi. Müslümanlara yönelik ayrımcılığın yalnızca “korku” kavramıyla açıklanamayacağını kaydetti. Uluslararası alanda sık kullanılan “İslamofobi” kavramının sorunu tam olarak tanımlamadığını belirten Gürlek, şunları söyledi: “Fobi bir korkuyu ifade eder. Oysa birçok yerde Müslümanlara yönelik tutum korkudan çok İslam’a, Müslüman kimliğine ve İslam medeniyetine yönelik sistematik bir karşıtlık ve dışlama biçimi olarak ortaya çıkıyor. Minarelerden, başörtüsünden ya da bir inancın kamusal görünürlüğünden rahatsızlık duymak korkuyla açıklanamaz.”

BM KOMİSERİ: KINAMALIYIZ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, “15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü” dolayısıyla video mesaj yayımladı. Türk, dünya genelinde giderek artan Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) dalgası karşısında endişeli olduklarını belirtti. Türk, son araştırmaların dünya genelinde Müslüman karşıtı taciz, ayrımcılık ve şiddetin arttığını gösterdiğine işaret ederek, “Müslüman karşıtı nefreti nerede görürsek görelim kınamalıyız” ifadesini kullandı.