Numan Kurtulmuş: Hedef kusursuz demokrasi

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Birinci Meclis’teki tören Seğmenlerin gösterisiyle başladı. Daha sonra Cumhuriyet’in ilan edildiği Büyük Millet Meclisi salonuna geçildi. İlk Meclis’te Cumhuriyet’i ilan eden mebusların sıralarına milletvekilleri oturdu. Türk bayraklarıyla donatılan salonda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet rejimine geçilen Anayasa değişikliğinin ardından yaptığı tarihi konuşma yeniden seslendirildi. Daha sonra kürsüye çıkan Kurtulmuş, Atatürk’ü, Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını ve Birinci Meclis’in üyelerini andı. 100 yıl sonra aynı ruh ve heyecanla bir arada olduklarının altını çizen Kurtulmuş şunları söyledi: “Türkiye’yi sadece çağdaş muasır seviyesine ulaştırmak değil, çok ötesine taşımak için canla, başla, gece, gündüz azimle, gayretle çalışacağız. İlk Meclis’tekilerin ortak fikri olan, Türkiye’yi mandacılara teslim etmemek, bağımsız bir ülke olarak ayağa kaldırma fikrini daha da ileriye götürerek her alanda tam bağımsız Türkiye’yi inşa etmek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Cumhuriyetimizi milletimizle buluşturduğumuz gibi kusursuz bir demokrasiyle taçlandıracağız ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye’nin yüzyılı olacak.”

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EMSALSİZ BİR MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Cumhuriyet, her türlü imkânsızlıklara rağmen Türk milletinin verdiği emsalsiz mücadelenin, vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla gösterdiği kahramanlığın eseridir. ‘Türkiye Yüzyılı’nda da atalarımızın emaneti olan bu vatanı, değerlerimizi ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için çalışacağız. ”

SELAM OLSUN ATATÜRK’E

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir. Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye. Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e. Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e. Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun.”

LİDERLERDEN 100. YIL MESAJI

YORULMAK YAKIŞMAZ BAŞARACAĞIZ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bugün, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın tüm mazlum milletlerinin makus talihini değiştiren, güçlüleri değil, haklıları yüreklendiren bir gündür. Kimsesizlerin kimsesi güzel Cumhuriyet’imizin 100. yaşı kutlu olsun. 100 yıl önce millet egemenliği için yola çıkan Büyük Atatürk ve yol arkadaşlarının izinden giden bizlere, bugün önemli bir görev düşmektedir. Bu görev, öncelikle Cumhuriyet’i tüm kurum ve kuruluşlarıyla yeniden inşa etmek, ardından da onu, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır. Şartlar zor ve çetin olabilir. Ancak unutmayınız ki, Büyük Atatürk’ün yolundan yürüyenlere, yorulmak yakışmaz. Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız. Mutlaka başaracağız.”

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TÜRKİYE’NİN MÜHRÜNÜ VURACAĞIZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin vicdan ve ruhunda mahfuz yaşama cevherini görmesini, bunu gün yüzüne çıkarmasını, müteakiben de kurtuluşun ana fikri haline getirmesini bilmiştir. Bugün de Cumhur’la Cumhuriyet kenetlenmiş, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın yol haritası çizilmiştir. Hiç kuşku yoktur ki, Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacak, ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır. Aziz Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti daha güçlü, daha gelişmiş, daha serpilmiş vaziyette tarihi yolculuğuna devam edecek, önümüzdeki yeni yüzyıla Türkiye’nin mührü vurulacaktır.”

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YILMAZ BEKÇİSİ OLACAĞIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Cumhuriyet’imizin yeni yüzyılına ulaşmanın büyük gururu ile Anıtkabir’de, Atamızın huzurundaydık... Dün olduğu gibi bugün ve yarın da; tarihimizi özümüzde, Atamızı gönlümüzde, milletimizi de başımızın üzerinde taşıyacak; Cumhuriyet’imizin yılmaz bekçileri olacağız! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”

CUMHURİYET SON KALEMİZ

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Cumhuriyet’imiz dün son kaleydi, bugün de öyledir. Cumhuriyet’imiz yüz yıl önce mazlumların sığındığı güvenli limandı, bugün de yine öyledir. Cumhuriyetimiz, emperyalizmin planlarını dün boşa çıkarmıştı, bugün de bu planları boşa çıkaracak yegâne kuvvettir. İnanıyorum ki, ilk günkü azim, inanç ve kararlılıkla, milli manevi değerlerimizden aldığımız güçle maddi kalkınma hamlelerimizi başarıyla gerçekleştirecek, Cumhuriyet’imizi ikinci yüzyılında çok daha ileriye taşıyacağız.”