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Numan Kurtulmuş: Dünya, İsrail'in hukuk tanımazlığına daha fazla seyirci kalamaz

Güncelleme Tarihi:

#Numan Kurtulmuş#Kuneytra#İsrail'in Saldırganlığı
Numan Kurtulmuş: Dünya, İsrailin hukuk tanımazlığına daha fazla seyirci kalamaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 16:17

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünya, İsrail'in uluslararası hukuku göz göre göre çiğnemesine daha fazla seyirci kalamaz. Uluslararası toplumu, bir kez daha bu hukuk tanımaz ve yayılmacı siyasete karşı kararlı ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra vilayetindeki faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan, yayılmacılığını yeni sahalara taşımaya yönelik girişimlerinin asla kabul edilemeyeceğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuku tanımayan, uluslararası sistemin hiçbir kurum ve kuralını dikkate almayan, insaf ve vicdan ölçülerini bütünüyle hiçe sayan Netanyahu ve hükümetinin saldırganlığı, artık bütün bölgemizin ve küresel barışın karşı karşıya olduğu açık bir tehdide dönüşmüştür. Dünya, İsrail'in uluslararası hukuku göz göre göre çiğnemesine daha fazla seyirci kalamaz. Uluslararası toplumu, bir kez daha bu hukuk tanımaz ve yayılmacı siyasete karşı kararlı ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Türkiye olarak, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü girişimin karşısında duracak, Suriye halkının kendi geleceğini kendi iradesiyle inşa etme hakkını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

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