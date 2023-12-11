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Numan Kurtulmuş: BM konseyinde aleyhte oy kullananlar insanlık suçlarının sorumlularıdır

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#Numan Kurtulmuş#TBMM#Gazze
Numan Kurtulmuş: BM konseyinde aleyhte oy kullananlar insanlık suçlarının sorumlularıdır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 12:29

TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında, Genel Kurulda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi"nin görüşmeleri başladı. Oturumda açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "BM Güvenlik Konseyinde ateşkes kararının aleyhine el kaldıranlar Gazze'de işlenecek insanlık suçlarının doğrudan doğruya sorumlularıdır" dedi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İki büyük dünya savaşından sonra yüz binlerce insanın öldürüldüğü, yüz binlerce insanın yaralandığı, sakat bırakıldığı, şehirlerin yıkıldığı, savaşın acılarının on yıllar sürmesinin sonunda bütün milletler uluslararası camia olarak bugün baktığımızda evrensel metni ortaya koydular. İnsan Hakları Evrensel Beyannemesi adını verdiğimiz beyanname insani değerlere atıfta bulunan, bugün bile insanlığın ihtiyaç duyduğu duyguları dünya siyaset tarihine bir üst hukuk normu olarak kazandırmış metindir.

Bu metnin iyi hazırlanmış cümlelerine rağmen insanlık ağır bedeller ödemiştir. 

"DOĞRUDAN DOĞRUYA SORUMLULARDIR"

BM Güvenlik Konseyinde ateşkes kararının aleyhine el kaldıranlar, bundan sonra Gazze'de işlenecek insanlık suçlarının doğrudan doğruya sorumlularıdır.

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İnsan Hakları Beyannamesi'nin yanında BM de sadece kağıt üzerinde var olan bir kuruluş mahiyeti kazanmıştır.

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#Numan Kurtulmuş#TBMM#Gazze

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