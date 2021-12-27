Numan Kurtulmuş: Belediye Başkanı'nın şahsına açılan bir soruşturma yok

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk’de 'Nedir ne değildir Özel' programında, Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş’un konuşmasından satır başları şöyle;

* Bir günde aşağı yukarı 14 liradan, 13 küsurlardan18 liraya çıkması, ekonominin tabii seyri içerisinde bunun açıklanabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla dövizlerde, olağan üstü yukarı doğru bir hareketlilik, bir durum ortaya çıktı. Nihayetinde döviz bizim için bir mal, yani Merkez Bankamızın ürettiği bir şey olmadığı için dolayısıyla serbest piyasa içinde belli bir noktaya gelmesi beklendi ama bu işten zıvanadan çıktı.

* Piyasayı hareketlendirecek, spekülatif atakların tesirinin ortadan kaldıracak açıklama sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı ve dengelenmiş oldu. Pandemi öncesi döneminde dünya piyasalarındaki büyük rekabet koşulları, Türkiye'nin ekonomik güçler tarafından rekabet alanı olarak görülmesi, değerli metallerin, endüstriyel materyallerin, doğalgazın, petrolün iki katı fiyata satılması gibi. 2020 yılında kabus gibi bir dönem geçti. Dünya ekonomilerinde büyük geri gidişler oldu. Türkiye'de 2020'de en az olumsuz etkilenen ülkelerden birisi. 2020'de Türkiye 1.8 büyüdü. Türkiye'de bu bölgede güçlü ve büyük olmak zorunda ki, bu coğrafyada kuvvetli şekilde ayakta durabilsin. Şu anda ihracatımız fevkalade önemlidir. Doğru istimate yöneldiğimizin göstergeliridir. Birtakım spekülatif ataklarla, tabii mecrasında olmayan bir şekilde döviz aşırı yükselmişti.

* Bazılarının 'oh ne güzel, döviz yukarı çıkıyor' şeklinde sevinç içerisinde davranmalarını anlamak mümkün değil.

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İBB'YE ÖZEL TEFTİŞ

* Burada büyükşehir belediye başkanı ya da büyükşehir belediye başkanlığına açılmış soruşturma söz konusu değil. Büyükşehirde çalışan terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı olduğu iddiasıyla bazı isimler tespit edilmiştir, tahkikat yapılacaktır. Bu belediye başkanın şahsıyla ilgili bir mesele değildir. Burada çalışan vatandaşlarımızın devlete sadakat prensibiyle çalışması bütün demokratik devletlerde aranan bir koşuldur.

* Ben hem kamuda çalışacağım ama rejimi değiştirmeye çalışacağım terör yapılarıyla iltisaklı olacağım, bunu hiçbir devlet kabul etmez. Burada çalışanlar içerisinde terörle ilgili isimler varsa ortaya çıkarmak hükümetin vazifesidir tabii ki. Bunu bir teftiş mekanizmasını kullanarak, tek tek her bir dosya ile ilgili incelemelerle karara varacak. Tekraren söylüyorum bu İBB Başkanı'yla ilgili bir mesele değildir.

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* Bu mevzubahis olan kişilerin tamamı yeni dönemde belediyeye alınmış kişiler. Bu kişilerle ilgili belediye yönetimi, belediye şirket yönetiminin bilgisi dahili ve tasarrufuyla alındığı görülüyor. Şu söylenemez; bu adam belediyenin kuruluşunda çalışıyor, bunu örtelim, böyle yapamayız. Türkiye terörle mücadele ediyorsa dağda, şehirde ve aynı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarda da bu mücadeleyi yapar.

* TSK'da, Emniyet'te bazı FETÖ artıklarıyla ilgili soruşturmalar yürütülüyor, kimse 'nereden çıktı bu soruşturma' demiyor. Mücadeleyi sürekli yaparsınız. Aynı mantıkla devam edersek TSK'nın içerisinde bazı FETÖ'cülere karşı operasyon yapılması hükümetin TSK'ya karşı tavrını mı ortaya koyar. Hayır, terörle mücadelede bir süreklilik vardır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda operasyon yapılırsa bakanlığı mı suçluyoruz? Bunlar ayıklamanın devletin bir gereğidir. Burada terör örgütlerine karşı mücadelenin doğal bir mücadelesi olarak bunu görmek lazım, İBB samimi ise bu noktada Bakanlık teftişlerine yardımcı olmaları gerekir, gereken bilgi ve belgeleri takdim etmek gerekir. Mesele budur.