Numan Kurtulmuş: Belediye Başkanı'nın şahsına açılan bir soruşturma yok

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihi davada flaş karar Camiamıza hayırlı olsun diyerek duyurduTarihi davada flaş karar! 'Camiamıza hayırlı olsun' diyerek duyurdu#Fenerbahçe
Mame Thiam ışıl ışıl parlıyor Fenerbahçeli golcüleri geçti...Mame Thiam ışıl ışıl parlıyor! Fenerbahçeli golcüleri geçti...#Mame Thiam
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Bakan Nebatiden 20 Aralık mesajıBakan Nebati'den 20 Aralık mesajı#Nureddin Nebati
Tabloda Omicron etkisi... Vakalarda ciddi artışTabloda Omicron etkisi... Vakalarda ciddi artış!#Koronavirüs
BDDKdan suç duyurusu İsimleri tek tek paylaştıBDDK'dan suç duyurusu! İsimleri tek tek paylaştı#BDDK
81 ile genelge gönderildi Bakanlıktan sahipsiz hayvanlarla ilgili 17 önlem81 ile genelge gönderildi! Bakanlık'tan sahipsiz hayvanlarla ilgili 17 önlem#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Canlı | Konyada çok net pozisyon Maçta skor...Canlı | Konya'da çok net pozisyon! Maçta skor...#Süper Lig
Galatasaray, Mostafa Mohamedin bonservisini aldığını KAPa bildirdiGalatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini aldığını KAP'a bildirdi!#Galatasaray
İçişleri Bakanlığından İBBye teftiş... Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyizİçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş... "Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz?"#İçişleri Bakanı
Milli yüzücü Emre Sakçıdan dünya rekoruMilli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru!#Emre Sakçı
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Yerli otomobilde önemli gelişme CEO Karakaş açıkladıYerli otomobilde önemli gelişme! CEO Karakaş açıkladı#TOGG
ABD bu sözlerle çalkalanıyor... En yetkili isim itiraf ettiABD bu sözlerle çalkalanıyor... En yetkili isim itiraf etti#Koronavirüs
Gelinim Mutfaktada sinirler gerildi Nursel Erginin gözyaşları...Gelinim Mutfakta'da sinirler gerildi! Nursel Ergin'in gözyaşları... #Gelinim Mutfakta
HABERLERGündem Haberleri

Numan Kurtulmuş: Belediye Başkanı'nın şahsına açılan bir soruşturma yok

#Numan Kurtulmuş#Ekonomi#Türkiye
Numan Kurtulmuş: Belediye Başkanının şahsına açılan bir soruşturma yok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dünya ekonomilerinde büyük geri gidişlerin olduğunu dikkat çeken Kurtulmuş, "Türkiye de 2020'de en az olumsuz etkilenen ülkelerden birisi. 2020'de Türkiye 1.8 büyüdü. Türkiye'de bu bölgede güçlü ve büyük olmak zorunda ki, bu coğrafyada kuvvetli şekilde ayakta durabilsin" ifadelerini kullandı. Ayrıca terör iltisaklı olduğu iddiasıyla İBB'ye yönelik İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan özel teftişe ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Büyükşehir Belediye başkanı ya da Büyükşehir Belediye Başkanlığına açılmış soruşturma söz konusu değil." dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk’de 'Nedir ne değildir Özel' programında, Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş’un konuşmasından satır başları şöyle;

* Bir günde aşağı yukarı 14 liradan, 13 küsurlardan18 liraya çıkması, ekonominin tabii seyri içerisinde bunun açıklanabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla dövizlerde, olağan üstü yukarı doğru bir hareketlilik, bir durum ortaya çıktı. Nihayetinde döviz bizim için bir mal, yani Merkez Bankamızın ürettiği bir şey olmadığı için dolayısıyla serbest piyasa içinde belli bir noktaya gelmesi beklendi ama bu işten zıvanadan çıktı.

* Piyasayı hareketlendirecek, spekülatif atakların tesirinin ortadan kaldıracak açıklama sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı ve dengelenmiş oldu. Pandemi öncesi döneminde dünya piyasalarındaki büyük rekabet koşulları, Türkiye'nin ekonomik güçler tarafından rekabet alanı olarak görülmesi, değerli metallerin, endüstriyel materyallerin, doğalgazın, petrolün iki katı fiyata satılması gibi. 2020 yılında kabus gibi bir dönem geçti. Dünya ekonomilerinde büyük geri gidişler oldu. Türkiye'de 2020'de en az olumsuz etkilenen ülkelerden birisi. 2020'de Türkiye 1.8 büyüdü. Türkiye'de bu bölgede güçlü ve büyük olmak zorunda ki, bu coğrafyada kuvvetli şekilde ayakta durabilsin. Şu anda ihracatımız fevkalade önemlidir. Doğru istimate yöneldiğimizin göstergeliridir. Birtakım spekülatif ataklarla, tabii mecrasında olmayan bir şekilde döviz aşırı yükselmişti.

* Bazılarının 'oh ne güzel, döviz yukarı çıkıyor' şeklinde sevinç içerisinde davranmalarını anlamak mümkün değil.

Haberin Devamı

İBB'YE ÖZEL TEFTİŞ

* Burada büyükşehir belediye başkanı ya da büyükşehir belediye başkanlığına açılmış soruşturma söz konusu değil. Büyükşehirde çalışan terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı olduğu iddiasıyla bazı isimler tespit edilmiştir, tahkikat yapılacaktır. Bu belediye başkanın şahsıyla ilgili bir mesele değildir. Burada çalışan vatandaşlarımızın devlete sadakat prensibiyle çalışması bütün demokratik devletlerde aranan bir koşuldur.

* Ben hem kamuda çalışacağım ama rejimi değiştirmeye çalışacağım terör yapılarıyla iltisaklı olacağım, bunu hiçbir devlet kabul etmez. Burada çalışanlar içerisinde terörle ilgili isimler varsa ortaya çıkarmak hükümetin vazifesidir tabii ki. Bunu bir teftiş mekanizmasını kullanarak, tek tek her bir dosya ile ilgili incelemelerle karara varacak. Tekraren söylüyorum bu İBB Başkanı'yla ilgili bir mesele değildir.

Haberin Devamı

* Bu mevzubahis olan kişilerin tamamı yeni dönemde belediyeye alınmış kişiler. Bu kişilerle ilgili belediye yönetimi, belediye şirket yönetiminin bilgisi dahili ve tasarrufuyla alındığı görülüyor. Şu söylenemez; bu adam belediyenin kuruluşunda çalışıyor, bunu örtelim, böyle yapamayız. Türkiye terörle mücadele ediyorsa dağda, şehirde ve aynı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarda da bu mücadeleyi yapar.

* TSK'da, Emniyet'te bazı FETÖ artıklarıyla ilgili soruşturmalar yürütülüyor, kimse 'nereden çıktı bu soruşturma' demiyor. Mücadeleyi sürekli yaparsınız. Aynı mantıkla devam edersek TSK'nın içerisinde bazı FETÖ'cülere karşı operasyon yapılması hükümetin TSK'ya karşı tavrını mı ortaya koyar. Hayır, terörle mücadelede bir süreklilik vardır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda operasyon yapılırsa bakanlığı mı suçluyoruz? Bunlar ayıklamanın devletin bir gereğidir. Burada terör örgütlerine karşı mücadelenin doğal bir mücadelesi olarak bunu görmek lazım, İBB samimi ise bu noktada Bakanlık teftişlerine yardımcı olmaları gerekir, gereken bilgi ve belgeleri takdim etmek gerekir. Mesele budur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Numan Kurtulmuş#Ekonomi#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar

BAKMADAN GEÇME!

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar