Son dakika... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 3. maddeyle ilgili tartışma varmış gibi göstermek algı operasyonudur

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açıklaması şöyle:

Konuşmamın hiçbir yerinde 3. maddeyle ilgili bir şey geçmemiştir. Ben şunu söylüyorum, usul esasa mukaddemdir. Yani anayasa hangi maddeleri yazacağından daha ziyade anayasanın nasıl yapılacağı, demokratik şeffaf süreçlerin hangi yöntemle yönetileceği ve bu süreçte de anayasanın ruhuna yapımına diline ilişkin konuları şimdiye kadar konuştum. 3. maddeyle ilgili bir tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır yanlışlıktır ve bir algı operasyonudur.