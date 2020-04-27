Nükte Ne Demek? Nükte Yapmak Nedir? Nükte Tdk Kelime Anlamı

Nükte Arapça kökenli bir kelimedir. Türkçeye yerleşmiş şekilde hayat içerisindeki farklı konular için kullanılabilen en özel sözcüklerden birdir. Türk Dil Kurumu'na bakıldığında ise nükte kelimesinin karşılığı olarak ‘ince anlamlı, düşündürücü ve şakalı olan söz’ anlamına geldiği görülüyor.

Nükte Ne Demek?

Nükte kelimesinin sözlük anlamı farklı kelime grupları üzerinden ele alınarak açıklanabilmektedir.

- İnce anlamlı,

- Düşündürücü,

- Şakalı bir söz,

- Espri,

Bu anlamları üzerinden cümle içerisinde kullanılabilir ya da tek başına da herhangi bir konu üzerine değerlendirilebilir. Zekice yapılmış bir şaka ya da bir espri olarak da nükte kelimesinin değerlendirmek mümkün.

Nükte Yapmak Nedir?

Nükte yapmak herhangi bir konu hakkında zarif bir şekilde ve kalp kırmadan yapılan akıllıca espridir. Yapılan bu espri aynı zamanda oldukça ince anlamlıdır ve düşündürücüdür. Eski zamanlarda çok fazla kullanılan kelimeler içerisinde bulunmaktadır. Günümüzde edebi eserlerde, yazılı kaynaklarda ya da basında yine kullanılan bir kelimedir.

Yaygın olarak halk arasında son dönemlerde pek fazla değerlendirilmiyor. Ancak hala geçerliliği bulunan ve halkın büyük bir çoğunluğunun anlamını bildiği kelime grupları arasında yer almaktadır. Amaca uygun olarak nükte kelimesini kullanabilirsiniz.