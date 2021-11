'Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettir'

Haberin Devamı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni hizmet binasının açılışı ve yapımı tamamlanan enerji santrallarının açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Enerji havuzumuza nükleeri de ekleyerek portföyümüzü çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Her biri 1200 megavat güce sahip 4 üniteden oluşan 4800 megavat olarak planladığımız Akkuyu santralimizde çalışmalar devam ediyor. Akkuyu’nun ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz. Böylece Türkiye’yi dünyada nükleer enerjiyi işleyen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil edeceğiz. Akkuyu’nun ardından süratle ikinci ve üçüncü nükleer santral için hazırlıklara başlayacağız. Her ne kadar çevrecilik adına sokakları yakıp yıkanlar attığımız her adım gibi bunu da eleştirseler de biz nükleeri ülkemize kazandırmakta kararlıyız.

32 ÜLKEDE 443 SANTRAL FAALKEN...

Dünyanın 32 ülkesinde 443 santral faaliyetteyken, ‘Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın’ demek ihanet değilse, gaflettir. Bunu dile dolayanların çevre duyarlılığından ziyade başka gündemlerle hareket ettiği açıktır. Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına dair yüreğinde zerre hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir. Burada asıl sorgulanması gereken Türkiye’nin bu adımı neden 20-30 yıl evvel atmadığıdır. Akkuyu’nun hizmete girmesiyle hem ülkemizin eksikliğini giderecek hem de iklim değişikliğiyle mücadelemize önemli katkı sağlayacağız.

MEYDANI BOŞ BIRAKMAYIZ

Sermaye düşmanlığını, yerli kaynaklarımızdan yararlanma çabalarını engellemeyi çevrecilik zanneden marjinal örgütlerin burada da piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. Dünyanın en temiz enerji kaynaklarına karşı çıkmanın çevreyle ilgisi olmadığı açıktır. Ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize kast edenlere nasıl fırsat vermediysek çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayacağız. Türkiye düşmanlarına piyonluk yapanlara rağmen ülkemizin yerli kaynaklarını azami düzeyde kullanmaya devam edeceğiz.

‘KEŞFETTİLER, ÇIKARAMAZLAR’ DEDİLER

Karalama kampanyalarına, gizli açık sabotajlara rağmen sabırla yürütülen bu çalışmalarla geçen sene Karadeniz’de ülkemizin en büyük doğalgaz keşfine imza attık. Nasıl savunma sanayinde yapılan hamleler, Türkiye’yi pazar olarak görenleri rahatsız ediyorsa enerji konusunda attığımız adımlar da bazı çevreleri rahatsız ediyor. Medyada, sosyal medyada yazılanları hatırlayın. Kanal kanal gezerek ‘keşfettiler, çıkaramazlar’ diyen gafillerden sözde ekonomistlere kadar bir sürü saçmalığa şahit olduk. İnşallah çıkardığımız anda biz bu gazı halkımızla paylaşacağız. Varsın ana muhalefet yavru muhalefet düşünsün. Biz devlet olarak görevimizi yapacağız.”

DOKTOR DA VAR HASTANE DE

Erdoğan, ‘Hastane var ama doktor yok’ iddialarına da yanıt verdi:

“Bu ana muhalefet, yavrular ne diyorlar. Bizim yaptığımız şehir hastanelerinden rahatsız oluyorlar. Eğer hastanelerimiz olmamış olsaydı biz bu koronavirüsle nasıl savaşacaktık? Şimdi bu hastanelere gidenler memnuniyetlerini ifade etmekle kalmıyorlar yeni bir şey uydurdular. ‘Hastane var da doktor yok.’ Elinize, dilinize dursun. Hepsi de var. Dün 40 bin personel daha ilave etme kararını aldık.”

Erdoğan, EPDK’nın yeni hizmet binası ile yeni enerji santrallarının açılışını yaptı.

KARAMOLLAOĞLU İLE BUGÜN GÖRÜŞECEK

Erdoğan bugün Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Beştepe’de bir araya gelecek. İki lider, Karamollaoğlu’nun talebi üzerine Oğuzhan Asiltürk’ün cenaze töreninde randevulaşmıştı. 2023 seçimlerine yönelik ittifak hesapları sürerken yapılacak görüşme kulisleri de hareketlendirdi.