'Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettir'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava bir anda buz kesti Peş peşe uyarılar: Sağanak, kar, fırtına...Hava bir anda buz kesti! Peş peşe uyarılar: Sağanak, kar, fırtına...#Meteoroloji
Büyük acı bu sözlerle duyuruldu Tarihin matem sayfalarıBüyük acı bu sözlerle duyuruldu! Tarihin matem sayfaları#Mustafa Kemal Atatürk
Terim çok istiyordu, Belözoğlundan ters köşe rapor Süper Ligin yıldızının tercihi belli olduTerim çok istiyordu, Belözoğlu'ndan ters köşe rapor! Süper Lig'in yıldızının tercihi belli oldu#Galatasaray
Atatürkün vedası: Ulu Önderin gençliğe son mesajıAtatürk'ün vedası: Ulu Önder'in gençliğe son mesajı#Mustafa Kemal Atatürk
Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047 #Koronavirüs
Osmanlı sözleri pahalıya patladı... Macron pişman olduOsmanlı sözleri pahalıya patladı... Macron pişman oldu!#Macron
Meral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destekMeral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destek#Lütfü Türkkan
Altın fiyatlarında önemli gelişme ABD verisi bekleniyorAltın fiyatlarında önemli gelişme! ABD verisi bekleniyor#Çeyrek Altın
Tehlikeli talimat oyunları Türk hakemliğinde yeni dönem, her maça endişeli çıkacaklarTehlikeli talimat oyunları! "Türk hakemliğinde yeni dönem, her maça endişeli çıkacaklar"#MHK
300 milyar dolar borcu var Bugün son... Ödeme yapabilecek mi300 milyar dolar borcu var! Bugün son... Ödeme yapabilecek mi?#Evergrande
9 yıllık evlilik tek celsede bitti...9 yıllık evlilik tek celsede bitti... #Sadi Celil Cengiz
Ev alacaklar dikkat Kredi çekerken olan kural değişiyorEv alacaklar dikkat! Kredi çekerken olan kural değişiyor#Müteahhit
Bensu Soral sorulardan kaçarken kıta değiştirdiBensu Soral sorulardan kaçarken kıta değiştirdi#Bensu Soral
Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz: Tüm çalışanları ilgilendiriyorÖnemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz: Tüm çalışanları ilgilendiriyor#Emeklilik
İşte ABD’nin F-35 oyunuİşte ABD’nin F-35 oyunu#Hulusi Akar
HABERLERGündem Haberleri

'Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettir'

#Akkuyu Nükleer Güç Santralı#Recep Tayyip Erdoğan#Nükleer Enerji
Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettir

Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize kast edenlere nasıl fırsat vermediysek, çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayacağız” dedi.

Haberin Devamı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni hizmet binasının açılışı ve yapımı tamamlanan enerji santrallarının açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Enerji havuzumuza nükleeri de ekleyerek portföyümüzü çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Her biri 1200 megavat güce sahip 4 üniteden oluşan 4800 megavat olarak planladığımız Akkuyu santralimizde çalışmalar devam ediyor. Akkuyu’nun ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz. Böylece Türkiye’yi dünyada nükleer enerjiyi işleyen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına dahil edeceğiz. Akkuyu’nun ardından süratle ikinci ve üçüncü nükleer santral için hazırlıklara başlayacağız. Her ne kadar çevrecilik adına sokakları yakıp yıkanlar attığımız her adım gibi bunu da eleştirseler de biz nükleeri ülkemize kazandırmakta kararlıyız.

32 ÜLKEDE 443 SANTRAL FAALKEN...

Haberin Devamı

Dünyanın 32 ülkesinde 443 santral faaliyetteyken, ‘Türkiye nükleer enerjiye sahip olmasın’ demek ihanet değilse, gaflettir. Bunu dile dolayanların çevre duyarlılığından ziyade başka gündemlerle hareket ettiği açıktır. Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığına dair yüreğinde zerre hassasiyeti olanın nükleer enerjiye karşı çıkması mümkün değildir. Burada asıl sorgulanması gereken Türkiye’nin bu adımı neden 20-30 yıl evvel atmadığıdır. Akkuyu’nun hizmete girmesiyle hem ülkemizin eksikliğini giderecek hem de iklim değişikliğiyle mücadelemize önemli katkı sağlayacağız.

MEYDANI BOŞ BIRAKMAYIZ

Sermaye düşmanlığını, yerli kaynaklarımızdan yararlanma çabalarını engellemeyi çevrecilik zanneden marjinal örgütlerin burada da piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. Dünyanın en temiz enerji kaynaklarına karşı çıkmanın çevreyle ilgisi olmadığı açıktır. Ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize kast edenlere nasıl fırsat vermediysek çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara meydanı boş bırakmayacağız. Türkiye düşmanlarına piyonluk yapanlara rağmen ülkemizin yerli kaynaklarını azami düzeyde kullanmaya devam edeceğiz.

‘KEŞFETTİLER, ÇIKARAMAZLAR’ DEDİLER

Karalama kampanyalarına, gizli açık sabotajlara rağmen sabırla yürütülen bu çalışmalarla geçen sene Karadeniz’de ülkemizin en büyük doğalgaz keşfine imza attık. Nasıl savunma sanayinde yapılan hamleler, Türkiye’yi pazar olarak görenleri rahatsız ediyorsa enerji konusunda attığımız adımlar da bazı çevreleri rahatsız ediyor. Medyada, sosyal medyada yazılanları hatırlayın. Kanal kanal gezerek ‘keşfettiler, çıkaramazlar’ diyen gafillerden sözde ekonomistlere kadar bir sürü saçmalığa şahit olduk. İnşallah çıkardığımız anda biz bu gazı halkımızla paylaşacağız. Varsın ana muhalefet yavru muhalefet düşünsün. Biz devlet olarak görevimizi yapacağız.”

Haberin Devamı

DOKTOR DA VAR HASTANE DE

Erdoğan, ‘Hastane var ama doktor yok’ iddialarına da yanıt verdi:

“Bu ana muhalefet, yavrular ne diyorlar. Bizim yaptığımız şehir hastanelerinden rahatsız oluyorlar. Eğer hastanelerimiz olmamış olsaydı biz bu koronavirüsle nasıl savaşacaktık? Şimdi bu hastanelere gidenler memnuniyetlerini ifade etmekle kalmıyorlar yeni bir şey uydurdular. ‘Hastane var da doktor yok.’ Elinize, dilinize dursun. Hepsi de var. Dün 40 bin personel daha ilave etme kararını aldık.” 

Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettir
Erdoğan, EPDK’nın yeni hizmet binası ile yeni enerji santrallarının açılışını yaptı.

Haberin Devamı

KARAMOLLAOĞLU İLE BUGÜN GÖRÜŞECEK

Erdoğan bugün Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Beştepe’de bir araya gelecek. İki lider, Karamollaoğlu’nun talebi üzerine Oğuzhan Asiltürk’ün cenaze töreninde randevulaşmıştı. 2023 seçimlerine yönelik ittifak hesapları sürerken yapılacak görüşme kulisleri de hareketlendirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akkuyu Nükleer Güç Santralı#Recep Tayyip Erdoğan#Nükleer Enerji

BAKMADAN GEÇME!

Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz

#Emeklilik