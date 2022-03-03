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Nükleer silah nedir, etkileri nelerdir? Nükleer silah olan ülkeler

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Nükleer silah nedir, etkileri nelerdir Nükleer silah olan ülkeler

Nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer fisyon birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahip silahtır. Genel patlayıcılardan farklı olarak çok daha fazla zarar vermek amaçlı kullanılır. Sadece kullanılan bir silah, tüm bir kenti ya da bir ülkeyi canlı, cansız ne varsa tamamen yok edecek güçtedir. İşte, nükleer silah hakkında bazı detaylar

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Savaş tarihinde, nükleer silah ABD tarafından II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde iki kez kullanılmıştır. İlk olay 6 Ağustos 1945 sabahı, Little Boy (küçük çocuk) kod isimli uranyum tipi silahın Japonya'nın Hiroşima kentine atılmasıyla vuku bulmuştur. Üç gün sonra ise Fat Man (Şişman adam) kod isimli plütonyum tipi silah aynı ülkenin Nagazaki kentine atılmıştır. Kullanılan bu silahlar neticesinde çoğu sivil 132.000 kişi yaşamını kaybetmiştir. Bu olaylardan sonra nükleer silah kullanımı üzerindeki tartışmalar hız kazanmıştır.

İki temel nükleer silah türü vardır. İlki, Hiroşima'ya atılan uranyum veya Nagasaki'ye plütonyum bombasındaki gibi uranyum ötesi ağır atom çekirdeklerini bölerek enerji elde eden fisyon bombalardır. Bu silahlarda uranyum ve plütonyum gibi ağır elementlerin parçalanabilir izotopları, süperkritik kütle denilen belli bir ağırlık limiti üzerinde bir araya getirildiğinde zincirleme reaksiyona girerek çok büyük bir güç üretirler. Hidrojen bombası veya füzyon bombası denen ikinci tipte ise ateşlenen bir fisyon bombası ile hidrojen çekirdekleri birleşmeye (füzyona) zorlanır, bu sayede çok yüksek bir enerji ortaya çıkar. Fisyon bombalarının teorik üst limitleri olsa da, füzyon bombalarının gücünde bir üst limit yoktur. Amerikan Bilim Adamları Federasyonu, 2012 itibarıyla dünyada 4.300'ü kullanıma hazır olmak üzere toplam 17.000 nükleer başlık bulunduğunu tahmin etmektedir.

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NÜKLEER SİLAH OLAN ÜLKELER

ÜlkeSavaş başlıkları
(Aktif / Toplam)		İlk test yılı
NPT'ye göre beş "Nükleer Silahlı Devletler listesi
 ABD1,750 / 7,0001945 ("Trinity")
 Rusya (eski SSCB)1,790 / 7,3001949 ("RDS-1")
 İngiltere120 / 2151952 ("Hurricane")
 Fransa280 / 3001960 ("Gerboise Bleue")
 Çinbilinmiyor / 2601964 ("596")
Diğer bilinen nükleer programlar
 Hindistanbilinmiyor / 100-1201974 ("Smiling Buddha")
 Pakistanbilinmiyor / 110-1301998 ("Chagai-I")
 Kuzey Korebilinmiyor / 109 Ekim 2006]
Bildirilmemiş nükleer silahları olan devletler
 İsrailbilinmiyor / 60–400yok / bilinmiyor veya 1979 (Vela Olayı)
NATO nükleer silah paylaşımı
 Almanyabilinmiyor / 20 
 Türkiyebilinmiyor / 60~70 
 İtalyabilinmiyor / 70~80 
 Belçikabilinmiyor / 10~20 
 Hollandabilinmiyor / 22
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