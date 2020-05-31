Nükleer Santral nedir? Nükleer enerji santrali nasıl kurulur? Nükleer Santral türleri, zararları ve faydaları

Yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanıp elektrik enerjisi üretimine nükleer santral gelmektedir. Nükleer santrallerin faydası olsa da zararlarının da çok olması ile fazlaca tartışılmaktadır.

Nükleer Santral Nedir?

Bir ya da daha fazla sayıdaki nükleer reaktör için yakıt olarak kullanıldığı radyoaktif maddelerin elektrik enerjisine çevrilmesinin sağlandığı tesistir. Günümüzde elektrik ihtiyacı için yaklaşık olarak yüzde 17’lik kısmı nükleer enerji ile karşılanmaktadır. Bazı ülkelerde ise elektrik ihtiyaçlarının çok büyük bölümünü nükleer santrallerden karşılamaktadırlar. Fransa’nın elektrik enerjisini yüzde 75 oranında nükleer santrallerden karşılamaktadır. Dünya genelinde 400’den daha fazla sayıda nükleer santral bulunurken, bu nükleer santrallerin 100 tanesi sadece Amerika’da bulunur.

Nükleer Enerji Santrali Nasıl Kurulur?

Nükleer enerji santralinin kurulabilmesi için zenginleştirilmiş olan uranyuma ihtiyaç vardır. Gerekli olan Uranyum türleri U-235, U-238 ve U-233’tür. Aynı zamanda Plütonyuma da ihtiyaç vardır ve gerekli olan çeşitleri ise P-241 ve P-239’dur. Uranyum füzyon tepkimesine girer ve bölünerek açığa oldukça yüksek bir enerjinin çıkmasını sağlar. Bölünmenin gerçekleşebilmesi için nötronlar oldukça yüksek bir hız ile uranyum çekirdeğine çarpar ve bu çarpmanın sonucunda çekirdek kararsız hale gelir.

Ardından büyük bir enerji açığa çıkaran bir fisyon tepkimesi gerçekleşir. Fisyon tepkimesinin sonucunda nötronlar ortama yayılırlar ve uranyumlara çarpan nötronlar tüm elementlerin çekirdeklerinde bu işlem gerçekleşene kadar devam eder. Ortaya çıkan bu büyük enerjinin kontrol edilmemesi ölümcül sonuçlar doğurur. Bu sebeple nükleer santraller enerji bloklarından oluşmuşlardır. Nükleer santral kazanları, borular ve beton bloklardan oluşan bir yapıdır.

Nükleer Santral Türleri, Zararları ve Faydaları

Nükleer santralleri faydaları;

Nükleer santraller hem yakıt olan enerjisi hem de ürettiği elektriği fazla olan santrallerdir. Havaya karbondioksit salınmadığı içi havayı kirletmez ev sera gazı oluşumuna katkı sağlamazlar. Doğaya ve çiftçilere herhangi bir zararları yoktur. Yenilikçi olan nükleer santraller, eski nükleer santrallere oranla daha çok güvenlidirler. Doğa için ve insanlar için hiçbir zararı olmaması adına çeşitli önlemlerin alınması ve sık sık yapılan kontroller ile sağlanmaktadır. Nükleer santrallerin olması ile elektriğin ithal edilmesine bağımlı kalınma oranı azalır ve insanlara daha uygun fiyatlı elektrik ve enerji sağlanabilir.

Nükleer santrallerin zararları;

Nükleer santrallerde uranyumun parçalanması ile enerjinin elde edilmesi sebebi ile kontrol altında tutulmadığı takdirde büyük oranda çevre kirliliğinde radyoaktiviteye neden olur. Bakımsız olan iyi çalışmayan ve eski olan nükleer santraller, Çernobil gibi yüksek faciaya sebep olabilir. Bu sebeple oldukça zararlı ve risklidir. Nükleer santrallerin güvenlik sistemlerine mutlaka düzenli olarak bakım yapılmalı ve sık sık kontrolleri yapılmalıdır. Nükleer santrallerde kullanılan radyoaktif maddeler ve radyoaktif atıklar doğaya karışabilir. Bu da hem hayvanlara hem insanlara hem de doğaya çok büyük zararlar verir. Çok büyük facialar ve kanser gibi çok ciddi hastalıklar yaygınlaşabilir.

Nükleer santrallerden çıkan radyoaktif atıklar için henüz tam bir çözüm bulunamadığı için ne kadar güvenlik önlemleri alınırsa alınsın ya da ne kadar bakım yapılırsa yapılsın uzun süreli faaliyet gösteren nükleer santraller hem insan sağlığına hem de çevre sağlığına olumsuz olarak çok büyük katkıları olmaktadır. Nükleer santraller öyle ya da böyle hem hayvan hem insan hem de çevreye zararlı olmaktadır.