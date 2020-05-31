Nükleer Enerji nedir? Kullanım alanları nelerdir? Nükleer enerjiden elektrik üretimi hakkında bilgi

Sivil nükleer enerji artık 17.000 reaktörden fazla deneyime sahiptir ve nükleer enerji santralleri dünya çapında en az 30 ülkede faaliyet göstermektedir. Aslında, bölgesel iletim şebekeleri aracılığıyla, daha birçok ülke kısmen nükleer üretim gücüne bağımlıdır. Örneğin İtalya ve Danimarka, elektriğinin yaklaşık % 10'unu ithal nükleer güçten alıyor.

Nükleer Enerji Nedir?

Nükleer enerji, buhar üretmek için suyu kaynatmanın temiz ve verimli bir yoludur, bu da türbinleri elektrik üretmeye teşvik eder. Nükleer enerji santralleri, fisyon adı verilen bir süreçle uranyum atomlarının bir nükleer reaktörde ayrılması yoluyla elektrik üretmek için az miktarda zenginleştirilmiş uranyum yakıt kullanır. Uranyum yakıtı, uzun, dikey tüplere paketlenmiş küçük, sert seramik peletlerden oluşur. Bu yakıtın demetleri reaktöre yerleştirilir.

Kurşun kalem silgisinden biraz daha büyük olan tek bir uranyum peleti, bir ton kömür, 3 varil petrol veya 17.000 metreküp doğal gazla aynı enerjiyi içerir. Her uranyum yakıt peleti, enerji üretimi için beş yıla kadar ısı sağlar. Ve uranyum dünyanın en bol metallerinden biri olduğu için, gelecek nesiller için dünyanın ticari nükleer tesislerine yakıt sağlayabilir.

Nükleer enerji çevre için de birçok fayda sağlar. Enerji santralleri herhangi bir malzeme yakmaz, böylece yanma yan ürünü oluşturmaz. Ayrıca, sera gazı üretmedikleri için nükleer santraller hava kalitesini korumaya ve iklim değişikliğini azaltmaya yardımcı olur.

Verimlilik ve güvenilirlik söz konusu olduğunda, başka hiçbir elektrik kaynağı nükleer ile eşleşemez. Nükleer enerji santralleri kesintisiz olarak birçok ay boyunca sürekli olarak büyük miktarlarda 24 saat elektrik üretebilir.

Nükleer Enerji Kullanım Alanları Nelerdir?

Nükleer enerjinin kullanım alanlarının başında sağlık sektörü gelmektedir. Birçok hastalık için tanı koyma sırasında yardımcı olmaktadır. Ayrıca tedavi yöntemlerinde de nükleer enerjiden faydalanılmaktadır.

Bunun dışında tarım alanında sağlıklı gıdaların üretiminde nükleer enerjinin payı oldukça büyüktür. Yiyeceklerin içindeki zararlı maddelerin arındırılması bu enerji kaynağı ile yapılmaktadır. Tarım ürünleri için zararlı olan böceklerin temizlenmesi konusunda da radyasyon sayesinde hiçbir gıda zarar görmeden işlem yapılmaktadır. Ekstra ilaçlama yöntemlerini de devre dışı bırakmakta yardımcı olan nükleer enerjinin bu ve benzeri birçok kullanım alanı mevcuttur.

Nükleer Enerji İle Elektrik Üretimi Hakkında Bilgi

Bir nükleer reaktör, fisyon adı verilen bir süreçte olan atomların bölünmesiyle, bir atomda bir parçacığın ateşlendiği ve daha sonra iki küçük atoma ve bazı ek nötronlara fisyonlanmasından kaynaklanır. Serbest bırakılan nötronların bazıları diğer atomlara çarparak onların da fisyona girmesine ve daha fazla nötron salmasına neden olur. Buna zincir reaksiyonu denir.

Zincir reaksiyonundaki atomların fisyonlanması da ısı olarak büyük miktarda enerji açığa çıkarır. Üretilen ısı, bir sirkülasyon sıvısı ile reaktörden uzaklaştırılır. Bu ısı daha sonra elektrik üretimi için türbinleri tahrik eden buhar üretmek için kullanılabilir. Nükleer reaksiyonun doğru hızda gerçekleşmesini sağlamak için reaktörler, nükleer reaksiyonu ve ürettiği ısıyı hızlandıran, yavaşlatan veya kapatan sistemlere sahiptir. Bu işlem normalde gümüş ve bor gibi nötron emici malzemelerden yapılan kontrol çubukları ile yapılır.

Nükleer reaktörler birçok farklı şekil ve boyutta gelir. Bazıları çekirdeklerini soğutmak için su kullanırken, diğerleri gaz veya sıvı metal kullanır. En yaygın güç reaktörü türleri su kullanır. Dünyadaki reaktörlerin % 90'ından fazlası su bazlıdır.

Nükleer reaktörler, yıllar olmasa bile birçok ay boyunca günde 24 saat çalışabilen elektrik üretiminde çok güvenilirdir. Hava veya mevsim ne olursa olsun kesintisiz olarak üretime devam eder. Ek olarak, çoğu nükleer reaktör çok uzun süre çalışabilir. Birçok durumda 60 yıldan fazla üretime devam etmesi öngörülmektedir.