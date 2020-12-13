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Neşe KARANFİL / ANKARA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Nükleer eğitim için Çin’e öğrenci gönderiyoruz

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Nükleer eğitim için Çin’e öğrenci gönderiyoruz
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Türkiye’nin nükleer enerji alanında yetişmiş insan kaynağını geliştirmek amacıyla Tsinghua Üniversitesi’nde yüksek lisans yapacak öğrenciler seçilecek.

Çin’in Tsinghua Üniversitesi’nde “Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi (TUNEM) Yüksek Lisans Programı”na, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için Türkiye’den öğrenci seçimleri başladı.

Yüksek lisans programı 4 yıldır devam ediyor. Programa katılmaya hak kazanan öğrencilere, 2 yıl boyunca okul ücreti ile programa başvuru ücretinden muafiyet, konaklama, sağlık sigortası temin edilirken, aylık 4 bin 500 Yuan (yaklaşık 5 bin 500 lira) harçlık ile gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi imkânları da veriliyor.

ŞARTLARI NELER?

Programa, İngilizce bilgisi ileri seviyede, genel not ortalaması en az 2.5 düzeyinde ve en geç Haziran 2021’de mezun olmak şartlarını yerine getirebilen adaylar müracaat edilebiliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için programa başvuru yapmak isteyen adayların, 3 Ocak 2021’e kadar pdf formatında İngilizce özgeçmiş, İngilizce transkript ve İngilizce niyet mektubunu, icc-human-capital@enerji.gov.tr mail adresine göndermeleri gerekiyor.

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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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