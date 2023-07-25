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Nuh'un kahreden ölümü... Hayaline kavuştuktan 4 gün sonra hayatını kaybetti

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#Kayseri#Trafik#Motosiklet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 13:28

Kayseri'de, dün kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Nuh Balkaya hayatını kaybetmişti. Nuh Balkaya'nın (20), ‘Hayalim’ dediği motosikletini 4 gün önce aldığı belirlendi.

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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolu Bahçelievler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. O.S. yönetimindeki 52 EP 091 plakalı kamyonet ile Nuh Balkaya yönetimindeki 01 AHG 678 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Nuh Balkaya ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Balkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü O.S. gözaltına alındı.

Nuhun kahreden ölümü... Hayaline kavuştuktan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Kayseri Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Nuh Balkaya’nın cenazesi, ailesi tarafından alınarak memleketi Sivas'a götürüldü. O.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Nuhun kahreden ölümü... Hayaline kavuştuktan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Bu arada, Nuh Balkaya'nın motosikletini 4 gün önce aldığı ve Kayseri'den Niğde'ye gitmek için yola çıktığı belirtildi. Balkaya'nın, sosyal medyada, "Belki de en büyük hayalim, çocukluğum. Çok şükür kavuştuk. Rabbim ayırmasın" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı.

Nuhun kahreden ölümü... Hayaline kavuştuktan 4 gün sonra hayatını kaybetti

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#Kayseri#Trafik#Motosiklet