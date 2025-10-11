Nuh'un Gemisi nerede? Zeytin ağacından gelen delil... 'Ağrı Dağı'nda değil, burada'

Haberin Devamı

YYÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgökçe öncülüğünde bölgede yürütülen etnobotanik araştırmaları devam ediyor. Şırnak'ın Cizre ilçesindeki İnci Mezrası çevresinde doğal ortamda yetişen zeytin ağaçlarının tespiti, bilim dünyasında büyük bir heyecan uyandırdı. Araştırmayı yürüten uzmanlar, bu bulgunun Nuh'un Gemisi'nin Şırnak'ta, Cudi Dağı'nda olduğuna dair önemli bir bilimsel veri olduğunu belirtti.

"YÜZLERCE YILLIK BU ZEYTİNLER BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Prof. Dr. Özgökçe, yaklaşık 10 yıl önce yürüttükleri etnobotanik araştırmalar kapsamında Cizre ve çevresindeki köylerde bitkilerin halk tarafından kullanımını incelerken, bölgenin doğal yapısında yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Özgökçe, "Biz o dönem öğrencilerimizle Cizre'de halkın geçmişten günümüze hangi bitkileri kullandığını araştırıyorduk. Cudi ve Gabar dağlarının eteklerinde örnek toplarken, doğal yetişme ortamında zeytin ağaçları gördük. Kültür ürünü olmayan, yüzlerce yıllık bu zeytinler bizi çok şaşırttı. Halk da bize, zeytinin burada eskiden beri yetiştiğini söyledi" dedi.

"AĞRI DAĞI ÇEVRESİNDE İSE ZEYTİNİN DOĞAL YAYILIŞI YOKTUR"

Bu gözlemin ardından önemli bir bilimsel sorunun akıllarına geldiğini dile getiren Özgökçe, "Dedik ki, acaba bitkiler bize Nuh'un Gemisi'nin nerede olduğunu gösterebilir mi? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Nuh'un Gemisi'nin Cudi Dağı'na indiği, İncil'de ise Ağrı Dağı olarak geçtiği bilinir. Ancak kutsal metinlerde Nuh'un Gemisi'nin su üzerinde yüzerken güvercinin ağzında bir zeytin dalıyla geri döndüğü anlatılır. Güvercinin ağzındaki zeytin dalı, tufanın sona erdiğini ve yeniden yaşamın başladığını simgeler. Ancak bu bitkinin doğal olarak yetiştiği yer çok önemlidir. Çünkü eğer o dal gerçekten bir zeytin dalıysa, bu ağacın doğal olarak yetiştiği bölge Cudi Dağı ve etekleridir. Ağrı Dağı çevresinde ise zeytinin doğal yayılışı yoktur. Bu nedenle Nuh'un Gemisi'nin Cudi'de olduğuna dair en güçlü biyolojik kanıtlardan biri zeytin ağacının kendisidir" diye konuştu.

Haberin Devamı

"ZEYTİN CİZRE'DE YETİŞİR, AĞRI'DA DEĞİL"

Türkiye'de zeytin ağacının genellikle Ege ve Akdeniz ikliminde yetiştiğini vurgulayan Özgökçe, Cizre'deki sıcak ve kurak şartlarda doğal olarak yetişen zeytin ağaçlarının olağanüstü bir ekolojik bulgu olduğunu belirtti. Özgökçe, "Cudi'nin eteklerinde doğal olarak yetişen bu zeytin ağaçları, bin yılı aşkın süredir orada bulunuyor. Bu durum, Nuh'un Gemisi'nin Cudi Dağı'na indiğini hem kutsal metinlerle hem de bilimsel verilerle destekliyor" şeklinde konuştu.

Özgökçe, araştırma sonuçlarını kaleme aldığı makaleye de değinerek, "Zeytin ağacı diyor ki: Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda değil, Cudi Dağı'ndadır" ifadelerine yer verdi.