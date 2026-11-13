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Nüfusun yüzde 81.34’ü çocuk düşünüyor

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler#Çocuk Doğum Oranları#Aile Endeksi
Nüfusun yüzde 81.34’ü çocuk düşünüyor
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 07:00

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2027 Plan Bütçe Sunum kitapçığında, düşen doğum oranları sonrasında yapılan araştırmada çocuk sahibi olma düşüncesinin yüzde 81.34, ilk çocuk tercihinin ise sadece yüzde 50.10 olduğunu açıkladı.

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Kitapçıkta yer alan ayrıntılar şöyle: “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (20242028) kapsamında, aileye yönelik riskleri ve ailenin iyilik halini ölçmek amacıyla Aile Endeksi oluşturuyoruz. TÜİK işbirliğiyle evlilik ve doğurganlığa ilişkin deneyimleri, algıları ve gelecek planlarını karşılaştırmalı olarak inceledik. Çocuk sahibi olma düşüncesi yüzde 81.34, ilk çocuk tercihi ise yüzde 50.10. Sosyal risk haritalarından elde ettiğimiz bulgular ve hane ziyaretleriyle edindiğimiz deneyimden hareketle Aile Rehberi Sistemi’ni hayata geçiriyoruz. Her ailenin bir aile rehberine ulaşabilmesini amaçlayan modelle sosyal hizmet ihtiyaçlarını erken dönemde belirlemeyi ve vatandaşlarımızı uygun hizmetlerle buluşturmayı hedefliyoruz.”

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3 BİN 306 İÇERİĞE İŞLEM

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nca 52 kitabın çocuklar için zararlı olduğuna karar verildiği kaydedilen kitapçıkta, “40 bin 325 adli bilirkişi raporunu adli makamlara ilettik. Çocukların dijital ve görsel medyada karşılaşabilecekleri zararlı içerikleri Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aracılığıyla yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek 3 bin 306 içerik hakkında işlem yaptık ve tespit ettiğimiz içerikleri ilgili kurumlara bildirdik. Sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocuklara yönelik çalışmalarımızla, 56 bin 413 çocuğa müdahalede bulunduk” denildi.

 

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler#Çocuk Doğum Oranları#Aile Endeksi

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