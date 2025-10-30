Nüfusun 2.5 katı acile gitti

Haberin Devamı

Türkiye Acil Tıp Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak, acil servislerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Yeşil daha az acil, sarı biraz daha orta acil, kırmızı ise en acil hastaları simgeliyor. Kırmızı alana gelen hastalarda bekleme durumu olamaz. Doktor tarafından anamnez alır ve muayene anında başlar. Sarı alana gelen hastaların bekleme süresi 10 dakikayı aşmaz. Yeşil alandaki hastalarımızın ise bekleme süresi en fazla 1 saattir.

YILDA 200 MİLYON BAŞVURU

Yılda yaklaşık 200 milyon başvuru oluyor. Bu başvuruların yaklaşık olarak yüzde 65’i yeşil alana, yaklaşık yüzde 35’i sarı alana, yüzde 1-2 ise kırmızı alana oluyor. Kendini acil hisseden her hasta acildir. Hastalara kendi kendini değerlendirme yükünü veremeyiz. Bunun kararını zaten hekim vermelidir. Baş ağrısı olan hasta da gerçekten acil olabilir. Ancak hastaların tedavi şekline hekim karar verir.

HER HASTALIĞA SERUM OLMAZ

Tıpta bir kural vardır. Hastanın oral yolu açık ise damardan tedavi verilmez. Yani ağızdan hapla tedavi edilen hiçbir şey damar yolu ile tedavi edilemez çünkü yan etki riski artar. Bir araştırma var kas içi yapılan uygulama ile oral yolla yapılan tedavilerin etkisi arasında 5 dakika fark var. Birisi 15 dakika içinde hastaya etki ediyorsa diğeri 20 dakika içinde etki ediyor.”

KASIM GRİP AYI

Türkiye Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özgür Söğüt de “Acil başvurularının en yoğun olduğu dönem grip sezonu. Şu anda sezon tam olarak açılmadı ancak kasım ayının ikinci haftası itibarıyla artmasını bekliyoruz. Şu anda hafif bir hareketlilik var ama tam olarak başlamadı” dedi.