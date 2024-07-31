Nüfusumuz önce artacak sonra düşecek... 2100’de 77 milyona düşebiliriz

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu, (TÜİK), “Nüfus Projeksiyonları, 2023-2100” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç gereğince 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak nüfus projeksiyonları yenilendi. Doğum, ölüm ve göçe ilişkin demografik göstergelerdeki mevcut durumun devam edeceği, artış veya azalış yönünde eğilimler de gösterebileceği varsayılarak, ana, düşük ve yüksek olmak üzere üç farklı senaryoya dayalı nüfus projeksiyonları üretildi. Demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam ettiği varsayan ana senaryoya göre, 2023’te 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2030’da 88 milyon 188 bin 221 kişiye, 2050’de 93 milyon 774 bin 618 kişiye ulaşması bekleniyor. Türkiye nüfusunun 2050’li yılların ortasına kadar artması ve sonrasında azalışa geçmesi öngörülüyor. Bu kapsamda nüfusun, 2100 yılında 77 milyonun altına düşeceği tahmin ediliyor.

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2056’DA 100 MİLYONU AŞMASI BEKLENİYOR

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre, Türkiye nüfusunun 2044’te 89 milyon 959 bin 486 kişiyle en yüksek büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilirken, 2100’de 55 milyonun altına düşmesi bekleniyor. Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre ise Türkiye nüfusunun 2056’da 100 milyonun üzerine çıkacağı öngörüldü.

Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi artarken nüfus da yaşlanmaya devam edecek. Nüfusun yaş yapısının önemli göstergesi olan ve 2023’te 34 olarak hesaplanan ortanca yaşın, 2050’de 44.8, 2075’te 51.5 ve 2100’de 52.2 olması bekleniyor.

HER 3 KİŞİDEN 1’İ YAŞLI OLACAK

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 yılı sonuçlarına göre, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ilk kez yüzde 10’un üzerine çıktı. Ana senaryo dikkate alındığında, yaşlı nüfus oranının 2050’de yüzde 23.1’e, 2075’te yüzde 31.7’ye ve 2100’de yüzde 33.6’ya ulaşması bekleniyor. Projeksiyona göre, çalışma çağında yer alan 15 - 64 yaş grubundaki nüfusun oranı 2023’te yüzde 68.3 olarak kayıtlara geçti. Bu oranın 2050’de yüzde 61.9’a, 2075’te yüzde 55.9’a, 2100’de yüzde 54.6’ya düşeceği öngörülüyor. Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı 2023 yılında yüzde 21.4 oldu. Ana senaryoya göre bu oranın, 2050’de yüzde 15.1’e, 2075’te yüzde 12.4’e, 2100’de yüzde 11.8’e gerileyeceği tahmin ediliyor.