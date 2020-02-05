Nüfusumuz 1 milyon 151 bin arttı

ERKEK NÜFUS FAZLA

◾ Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi. Toplam nüfusun yüzde 50.2'sini erkekler, yüzde 49.8'ini ise kadınlar oluşturuyor.

◾ Türkiye’de ikâmet eden yabancı nüfus 2018’e göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Yabancı nüfusun yüzde 50.8'ini erkekler, yüzde 49.2'sini kadınlar oluşturdu.

◾ 2019’da bir önceki yıla göre, il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 92.3’ten yüzde 92.8’e çıktı. Belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7.7’den yüzde 7.2’ye düştü.

◾ İstanbul'un nüfusu 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı.

◾ Türkiye nüfusunun yüzde 18.66'sının ikâmet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.

◾ Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişiyle Ardahan, 142 bin 490 kişiyle Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane izledi.

YAŞLI NÜFUS ARTIYOR

◾ Türkiye'nin 2007 ve 2019 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfus artıyor.

◾ Ortanca yaş erkeklerde 31.4’ten 31.7’ye, kadınlarda 32.7’den 33.1’e, ortalama ise 32.4’e yükseldi.

◾ Sinop erkeklerde 39.5 ile en yüksek ortanca yaşa sahip olan il, Şanlıurfa ise 19.7 ile en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu.

◾ Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66.5 iken 2019 yılında yüzde 67.8'e yükseldi.

◾ Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26.4'ten yüzde 23.1'e geriledi.

◾ 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7.1'den yüzde 9.1'e yükseldi.

İSTANBUL EN YOĞUN İL

◾ Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı, ortalamada bir kişi artarak 108 kişiye yükseldi.

◾ İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu. İstanbul’u 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir izledi.

◾ Nüfus yoğunluğu en az olan il ise 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli’yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan izledi.

◾ Yüzölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 320 oldu. m ANKARA