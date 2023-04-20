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Nüfusu 220 bin olan Sinop, 2,5 milyon ziyaretçi bekliyor

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#Sinop#Ramazan Bayramı#Bayram Tatili
Nüfusu 220 bin olan Sinop, 2,5 milyon ziyaretçi bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 09:25

Toplam kent nüfusunun 220 bin olduğu Sinop’ta, Ramazan Bayramı itibariyle başlayan 2023 yılı turizm sezonunda 2,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılması hedefleniyor.

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Uzun ve temiz sahilleri, eşsiz tabiatı ve köklü tarihi geçmişiyle Karadeniz Bölgesi'nde turizm imkanları bakımından öne çıkan, fay hattı bulunmaması nedeniyle de tersine göç başlayan Sinop, her geçen yıl rahatlıkla ulaştığı turizm hedefini yükseltiyor. 2022 yılı sezonunda 2 milyon hedefini rahatlıkla geçerken, bu yıl 2,5 milyon ziyaretçi bekliyor.

2 AY DEĞİL, 12 AY TURİZM PAROLASI

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, pandemi dönemi hariç tüm turizm sezonlarında, Ramazan Bayramı’nın da yaz dönemine gelmesiyle turizm beklentilerini rahatlıkla aştıklarını kaydetti. Süren, “Geçen yıl beklentimizin de üzerinde ziyaretçi ağırladık. Bu yıl beklentimiz geçen yılın da üzerinde. Çünkü kültür ve turizm potansiyeli bakımından çok zengin, alternatif turizm kaynakları bakımından oldukça zengin olan ilimizde deniz, inanç, doğa ve kültür turizmiyle potansiyelin il merkezi ve ilçeler bazında planlanması ve harekete geçilmesi gerekiyordu. Biz geçen yılki Turizm Haftası’nda ‘2 ay değil, 12 ay turizm’ parolasıyla yola çıkmıştık. Bunu planlayarak harekete geçiyoruz, bu yıl ciddi manada hazırlıklarımız var” diye konuştu.

Nüfusu 220 bin olan Sinop, 2,5 milyon ziyaretçi bekliyor

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5 ADET KÜLTÜR ROTASI OLUŞTURULDU

Tüm ilçelerinin farklı tarihi dokuya ve eşsiz doğaya sahip olduğunu belirten Süren, 5 farklı kültür rotası oluşturduklarını ve yürütülen çalışmaların sezona yetiştirileceğini söyledi. Rotaların günü birlik ziyaretlerle bitirilemeyeceğini vurgulayan Süren, “Tarihi Cezaevi ve Balatlar Yapı Topluluğu’nun kısmen ziyarete açılması şeklinde planlamamız var. Sinop merkez kültür rotası belirledik, alternatifimiz fazlasıyla var bunu planladık. Şu anda tabela ve dijital bilgilendirme çalışmalarını yürütüyoruz. 10-15 günlük ziyaretçilerimize alternatif rotalarla ilimizde ağırlayabileceğimiz potansiyeli harekete geçiriyoruz. Bunu yaptığımızda hedefimizin de üzerinde ziyaretçiyi, daha fazla konaklamayı sağlayacak ve daha fazla ziyaretçi çekecek planlamamız mevcut” dedi.

Nüfusu 220 bin olan Sinop, 2,5 milyon ziyaretçi bekliyor

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HEDEF 2,5 MİLYON ZİYARETÇİ

Bu yılki ziyaretçi hedefinin 2,5 milyon olduğunu söyleyen Süren, ayrıca Sinop’un konaklama tesisi kapasitesi nedeniyle yatırıma ihtiyacı olduğunu vurguladı. Süren, “Sinop konaklama tesis kapasitesi açısından biraz yatırıma ihtiyacı olan bir yer. Az kapasiteye sahibiz ama bunu günü birlik ziyaretçilerle telafi ediyoruz, ciddi manada günü birlik ziyaretçi ağırlıyoruz” şeklinde konuştu.

TARİHİ CEZAEVİ SEZONDA AÇILACAK

Yaklaşık 2 yıldır restorasyon nedeniyle kapalı olan Tarihi Sinop Cezaevi’nin turizm sirkülasyonunda önemli rol üstlendiğini ve çalışmalarda da son aşamalara gelindiğini ifade eden Süren, yaklaşık 2 hafta içerisinde proje kabulünün yapılacağını, 2 ay içerisinde de hizmete açılacağını sözlerine ekledi.

Nüfusu 220 bin olan Sinop, 2,5 milyon ziyaretçi bekliyor

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#Sinop#Ramazan Bayramı#Bayram Tatili

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