Nüfusta 86 milyonla 18’inciyiz

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Türkiye İstatistik Kurumu, ‘Dünya Nüfus Günü 2026’ bültenini yayımladı.

* BM nüfus tahminlerine göre 2025 yıl ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğu öngörülüyor. Bu dönemde en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişiyle Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişiyle Çin, 347 milyon 275 bin 808 kişiyle ABD izledi. Bu üç ülke, dünya toplam nüfusunun yüzde 39.2’sini meydana getirdi.

* Türkiye, 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18’inci sırada yer alırken dünya toplam nüfusunun yüzde 1’ini oluşturdu.

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ÇOCUK NÜFUS ORANI

* Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocukların oranları incelendiğinde, 2025’te en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülke yüzde 56.2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeyi, yüzde 53.3 ile Nijer ve yüzde 53 ile Somali takip etti. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke yüzde 12.9 ile Güney Kore oldu. Bu ülkeyi yüzde 14 ile Japonya’nın, yüzde 14.4 ile Singapur’un takip ettiği görüldü.

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* Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması 2025’te yüzde 29.3 olurken, Türkiye yüzde 24.8 ile ortalamanın altında kaldı.

* Türkiye’nin çocuk nüfus oranının yüzde 24.8 ile AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu hesaplandı.

GENÇ NÜFUS ORANI

* 15-24 yaş grubu gençlerin oranları incelendiğinde geçen yıl en yüksek genç nüfus oranına sahip ülkenin yüzde 23.3 ile Güney Sudan olduğu görüldü. Bu ülkeyi yüzde 23.1 ile Suriye, yüzde 22.5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi. Monako yüzde 8.8 ile genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke çıkarken, bu ülkeyi yüzde 9.1 ile Malta, yüzde 9.5 ile Almanya takip etti.

* Genç nüfus oranında dünya ortalaması 2025’te yüzde 15.6 olarak belirlendi. Türkiye’nin genç nüfus oranı yüzde 14.8 ile ortalamanın altında kaldı.

* Türkiye’nin genç nüfus oranının yüzde 14.8 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu dikkati çekti.

YAŞLI NÜFUS ORANI

* Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha yukarı yaşlıların oranları incelendiğinde, 2025’te en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke yüzde 36 ile Monako oldu. Bu ülkeyi yüzde 30 ile Japonya, yüzde 25.1 ile İtalya takip etti. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülkenin yüzde 1.7 ile Katar olduğu belirlendi. Bu ülkeyi yüzde 1.8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 2 ile Zambiya izledi.

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* Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması 2025 yılında yüzde 10.4 olurken, Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının yüzde 11.1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının üzerinde çıktığı hesaplandı.

* Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının yüzde 11.1 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu kayıtlara geçti.

DOĞURGANLIK HIZI ORTALAMANIN ALTINDA

Ülkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde 2025’te en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 5.94 çocukla Çad oldu. Bu ülkeyi, 5.91 çocuk ile Somali ve 5.9 çocuk ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke 0.75 çocuk ile Güney Kore olarak belirlendi. Bu ülkeyi, 0.96 çocukla Singapur ve 1.00 çocukla Ukrayna takip etti. Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması 2025’te 2.24 çocuk oldu. Türkiye’nin toplam doğurganlık hızının 1.42 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.

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KADINLAR İÇİN YAŞAM SÜRESİ

* Ülkelerin 2025’te doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke 88.7 yıl ile Monako oldu. Bu ülkeyi, 88 yılla Japonya ve 87.4 yılla Güney Kore takip etti.

* Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke 55.1 yılla Nijerya oldu. Bu ülkeyi, 57.4 yılla Çad ve 59.8 yılla Orta Afrika Cumhuriyeti izledi.

* Türkiye’nin kadınlar için 80.7 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin, dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

ERKEKLER İÇİN YAŞAM SÜRESİ

* 2025 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73.5 yıl, erkekler için 70.9 yıl ve kadınlar için 76.2 yıl olduğu görüldü. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke 84.7 yıl ile Monako olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeyi 84.4 yılla San Marino ve 82.4 yılla Avustralya, Andorra ve Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke 53.5 yılla Çad oldu. Bu ülkeyi 54.5 yılla Nijerya ve 54.9 yılla Güney Sudan takip etti. Türkiye’nin erkekler için 75.5 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.