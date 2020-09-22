Nüfus müdürlüklerinde 'tanımlama' yoğunluğu

E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, sürücü belgelerinin yeni kimlik kartlarına yükleneceğinin duyurulmasının ardından nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun başladığını söyledi. Genel Başkan Kart, süre kısıtlaması ve herhangi bir cezai işlem bulunmaması dolayısıyla vatandaştan nüfus müdürlüklerine akın etmemesini isteyerek, "Kimlik kartlarına sürücü belgelerinin yükleme işlemi sırasında nüfus müdürlüklerimizde yoğunluk yaşandı. Pandemi sürecinde halkımıza şu bilgilendirmeyi yapmak istiyoruz. Ehliyetlerini kimlik belgelerine tanımlamaları için bir süre, herhangi bir ücret ya da cezası bulunmuyor" dedi.

Genel Başkan Kart, e-Devlet uygulamasına eklenecek yeri çalışmanın nüfus çalışanlarını da rahatlatacağını dile getirerek, "Genel müdürlüğümüzden de beklentimiz, bu işlemin e-Devlet üzerinden, örneğin 'sürücü belgemi kimliğe tanımla' şeklinde bir seçenek açılarak ya da benzeri bir uygulama ile yapılmasının daha sağlıklı ve daha kolay olacağını düşünüyoruz. Ülkemizde 30 milyon civarında sürücü belgesi bulunmakta. Bunun 13 milyona yakını yeni tip sürücü belgesi, bu rakamlar da yola çıkarak, uzun yıllar alacak süreç için halkımızdan hem kendi sağlıklarını hem de çalışanların sağlıklarını sıkıntıya düşürmemek adına acele etmemelerini bekliyoruz" diye konuştu.





