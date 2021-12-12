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Nüfus müdürlüklerinde kimlik kartı uygulaması! Evden yapılabilecek

#Kimlik Kartı#Ordu#Nüfus Müdürlüğü
Nüfus müdürlüklerinde kimlik kartı uygulaması Evden yapılabilecek

Ordu’da, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, mobil kayıt terminali uygulamasıyla başvurular vatandaşların evlerinden yapılıyor.

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce tarafından başlatılan uygulama ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında, çipli kimlik kartı dağıtımı devam ediyor. Proje ile nüfus ve müdürlüklerine gelemeyeceği belgelenen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Gezici Kayıt Terminali uygulaması ile sağlık sorunları olan vatandaşların evine giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlarken, başvurusu alınan yeni kimlik kartları ise hazırlandıktan sonra vatandaşlara posta yolu ile ulaştırılıyor.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde de nüfus müdürlüğü ekipleri mobil hizmet ile vatandaşların kapısına giderek taleplerini karşılıyor. Mahalle muhtarları ile de sürekli iletişim halinde olan görevliler, evlerinden çıkamayan hasta, engelli ve yaşlı bireyler için Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nü adeta vatandaşların ayağına taşıyor.

Nüfus müdürlüklerinde kimlik kartı uygulaması Evden yapılabilecek

Ekip, ilçenin farklı noktalarında bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hem gönüllerini alıyor, hem de kimlik değişimi için gerekli olan hizmeti veriyor. Ekip uygulama kapsamında ilçenin Okçulu Mahallesi’nde yaşlıların ve hastaların kimlik belgelerinin değişimi için çalışmalarını sürdürüyor.

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“VATANDAŞLARIMIZ BU HİZMETTEN KOLAYLIKLA İSTİFADE EDİYOR”

Okçulu Mahalle Muhtarı Ömer Deniz, uygulama kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara büyük bir olaylık sağlandığını belirterek, “Perşembe İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’müzün muhtarlarla birlikte yapmış olduğu toplantıda bu sistemi öğrendik ve kendilerine müracaatta bulunduk. Onlar da bu teklifi olumlu karşıladılar ve uygulamada olan mobil sistem ile geleceklerini söylediler ve mahallemize geldiler.

Nüfus müdürlüklerinde kimlik kartı uygulaması Evden yapılabilecek

Mahallemizde yaşlılarımız var, yatalak olanlar var. Genellikle 75 yaş üstündekilere bu hizmet sunuluyor. Vatandaşlarımız evlerinde, oturdukları yerden vatandaşlık işlerini, kimlik belgelerini değiştirme başvurularını alıyorlar ve fotoğraflarını da çekiyorlar. Yani vatandaş pandemiden de dolayı da büyük bir sıkıntı yaşandığı için bu güzel hizmetlerden istifade ediyor. Onun için devletimize, valiliğimize ve kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz çünkü ekip, vatandaşın evine kadar gelip, bu hizmeti en iyi şekilde sunuyorlar” dedi.

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“BEN GİDEMİYORUM, ONLAR BURAYA GELİYOR”

Perşembe ilçesine bağlı Okçulu Mahallesi’nde yaşayan ve bu hizmetten faydalanan 82 yaşındaki Ayşe Akkaya, hizmetten çok memnun olduğunu söyledi. Akkaya, “Geliyorlar ve tüm işlemleri burada yapıyorlar, çok sağ olsunlar. Ben felçliyim kendim gidemiyorum, onlar buraya geliyor” şeklinde konuştu.
Yaşlı kadının damadı Mustafa Akkaya da uygulamadan memnun olduklarını belirterek, “Allah razı olsun, devlerimize zeval vermesin. Hizmet ayağımıza kadar geldi, annemizi biz götürememiştik. Burada tüm kimlik yenileme işlemlerini hallettik” ifadelerine yer verdi.

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#Kimlik Kartı#Ordu#Nüfus Müdürlüğü

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