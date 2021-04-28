Nüfus Müdürlüğü kaçta kapanıyor/açılıyor? 2021 Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri

Nüfus müdürlükleri sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında nüfus müdürlükleri işlem kabul etmiyor.

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 16.30'a kadar sürüyor.

Devlet daireleri oldukları için hafta sonu kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır; ancak seçim ya da diğer özel durumlarda hafta sonları (Cumartesi ve Pazar) ya da akşamları da çalışabiliyorlar.

Nüfus müdürlükleri, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

NOT: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.



NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDE YAPILAN İŞLEMLER

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ülke genelinde nüfus yapısı, nitelikleri ve hareketliliklerinin izlenmesi adına kurulan kuruluştur. Nüfus daireleri kaymakamlık binasının içinde yer alır. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterir. Nüfus Müdürlüğü İdaresi ilçelerde bulunarak vatandaşların nüfus kayıtlarını bünyesinde bulundurmaktadır.

Nüfus müdürlüklerinin başlıca görevleri, nüfus cüzdanı çıkarma ve değişiklik, evlilik işleri, kaybolma, yenileme, aile soyağacı gibi işlemleri yapmak, ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre izlenecek politikaları saptamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Bunların yanı sıra özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri de yürütmektedir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136 Pk:06200 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Nüfus müdürlüklerinden hizmet almak için Alo 199 hattını arayabilirsiniz. Ayrıca 0 312 591 2100 - 0 312 591 2101 - 0 312 591 2102 telefon numaralarını arayarak da iletişime geçebilirsiniz.

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