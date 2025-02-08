Tarihçi yazar Erhan Afyoncu'dan dikkat çeken 'nüfus' yorumu: Türkiye bir kabusâ gidiyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de ikamet eden nüfusun, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi olduğunu açıkladı. 40 ilde düşüş görülürken, İstanbul’un nüfusunda 45 bin artış oldu.

CNN TÜRK'te 'Hafta Sonu' programına katılan Tarihçi yazar Erhan Afyoncu, nüfusla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Prut Savaşı'nda Rusları yendik. 1711'de biz Rusları yenerken bizim nüfusumuz 30 milyondu, Rusların nüfusu 16 milyondu. Osmanlı 140 bin asker çıkardı, Ruslar 60 bin asker çıkardı. 1877-78 93 harbi dediğimiz büyük bozguna gelince Ruslar 100 milyona ulaşmıştı, Osmanlı 26 milyondu. Ruslar 800 bin kişilik asker çıkardılar, biz 300 bin. 1. Dünya Savaşı'na geldiğimizde Rusya 175 milyona ulaştı, biz 22 milyonduk. Ruslar 11 milyonluk asker çıkardı biz 2 milyon 800 bin. Rusya'nın işgal ettiği yerlerden dolayı nüfusu arttı. Sanayii inkılabından dolayı çocuk ölümlerini azaltıyorlar.

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"TÜRKİYE BİR KABUSA GİDİYOR"

Cumhuriyet kurulduğu zaman Atatürk'ün en büyük amaçlarından biri Türkiye'nin nüfusunu artırmak. 13 milyona düşmüşüz. O dönemin gazetelerine baktığınızda örnekler veriliyor. İtalya örnek veriliyor. 6 çocuklu aileler teşvik ediliyor. Türkiye 1960'lara kadar bu politikayla geldi. 60'larda yanlış bir şey yaptılar. Doğum kontrol sistemi çıktı. Doğum kontrolü sistemiyle batıdaki Türk nüfusunu azalttılar. Bu çok yanlış bir şey oldu. Anadolu'nun batısında nüfus bitti. Ege, Marmara Bölgesi'nin nüfusu azaldı. İç Anadolu ve Karadeniz bir süre muhafaza etti. Şu anda doğurganlık hızı 1.51'e düştü. İstanbul'da bu 1'e kadar iniyor. Bu çok kritik. Ben 2 yıldır şunu söylüyorum. Türkiye bir kabusa gidiyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız belli tedbirler açıkladı. Doğurganlık hızının 2.0 olması lazım. Nüfusun kendini yenilemesi için.

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"BU BİR BEKA SORUNU"

Böyle giderse Türkiye ne olur? Ben açık ve net söyleyeyim; Anadolu'da yaşlı bir Türk nüfus olur. Kendisini toparlayamazsa da bu topraklardaki yaşama kabiliyetini kaybeder. Bu çok ciddi bir risk. Bu bir beka sorunu. Şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu nüfustur. Ben bunu 2 yıldır söylüyorum kabusa gidiyoruz. Bu çok önemli bir tehdit. Bu savaştan daha önemli bir tehdit."