Nüfus artış hızı 'eşiğin altında'

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, son dönemde tartışılan konularla ilgili Hürriyet’e konuştu. Bakan Yanık şunları söyledi:

POLİSİN EŞLERİ BARIŞTIRMA GÖREVİ YOK: “Aile içi şiddet konusunda polisin kadın ve erkeği barıştırmak gibi bir görev tanımı yok. Elektronik kelepçe şu anda 750’lere vardı. Elektronik kelepçe şiddet mağduru ve failine takılıyor. Bir kadın cinayeti oluyor, hepimizi son derece etkiliyor üzüyor. (Örneğin Mine Bulut-Ayşe Paşalı gibi.) Daha sonra ‘Bunun sorumlusu iktidar’ deniyor. Türkiye’de şiddet azaldı. Çünkü mücadelenin geldiği bir nokta var. Hâlâ problemler var tabii ki. Temelde şiddetle mücadelede bir yasal altyapıyı oluşturmanız lazım.

BOŞANMA ARAŞTIRMASI: Boşanmalar konusunda araştırma yapıyoruz. Boşanmanın sebeplerini ise ayrıca araştırmaya başladık. Aile ve nüfusla ilgili iki temel sorun var. Bizi en çok ilgilendiren nüfusun dramatik bir biçimde azalıyor olması. Doğurganlık oranı Türkiye’de 1.7 düzeyine düştü ki 1.9 geri döndürülemezlik eşiği. O nedenle büyük sıkıntı. Bir nüfus artışıyla ilgili önlemler almamız lazım.

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SURİYELİLERDE ORAN YÜKSEK: Suriyelilerin doğurganlık oranları ise bize göre çok daha yüksek. Suriyelilerle ilgili de çalışma yapıyoruz. Çok erken yaşta evleniyorlar. Ama doğum kontrol anlamında bir çalışma yapmıyoruz. Çünkü bu insanların bir gün evlerine dönecekleri düşündüğümüz ve beklediğimiz şey. Suriyeliler şu anda Türkiye’nin ara eleman sıkıntısını karşılayan kişiler. Afganlar tarım ve hayvancılıkta, Suriyeliler ise küçük orta esnafta ara eleman ihtiyacını karşılıyorlar. Suriyelilerle ilgili sosyal uyumu oluşturmamız lazım. Aksi takdirde gettolaşma, o gettoların oluşturduğu sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Bizim buna meydan vermememiz lazım.

NAFAKA SÜRELİ OLABİLİR: Nafaka konusu çok tartışılan konulardan birisi. Haklı olarak tartışılan tarafı ne? Benim de mutabık olduğum nokta, Türk Medeni Kanunu’nda nafakanın süresiz olarak düzenlenmesi. Nafaka ile alakalı Yargıtay’ın süresiz uygulaması yanlış. Ama hiç nafaka olmasın da denemez.

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KÖMÜR VE DOĞALGAZ YARDIMLARI ARTIYOR: Kamuoyuna yansıyan ‘Öldüm bittim, 3 çocuğumla aç kaldım’ diyenlerin her birine dünyanın yardımını yapmışız. En az 3-4 kalem yardım yapmışız. En son ‘Çocuğuma yumurta alamıyorum’ diyen kişiye 85 bin lira yardım sağlamışız. ‘Zor durumdayım’ diyen her vakaya 2.5 yılda en az 60 bin lira yardım yapmışız. Medyaya yansıyanları da sadece bir kere görürsünüz çünkü yardım yapıyoruz. Hani son dönemde diyorlar ya ‘Milleti yoksullaştırdınız sosyal yardımlarla övünüyorsunuz’ diye. Hiç alakası yok. Bizim sosyal yardım yararlanıcılarımızın yüzde 82’si yaşlı, engelli ve çocuk. Sosyal yardımlar ile amacımız insanların hayat standartlarının yükseltilmesi. Bu arada doğalgaz ve kömür yardımlarını da artırma kararı aldık.”