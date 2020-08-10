Nubuk nedir, ne demek? Nubuk kumaş hakkında bilgiler

Nubuk, cilt yüzü düzgün ve cilt yüzünden hafif zımparalanmış giysilik deri türüdür.Bu deri türü kumaşımsı veya kadifemsi bir yapısı vardır. Nubuk deri işlentisi öncesi derilerin seçiminde cildi son derece düzgün olmalıdır. Cilt yüzü korunarak (sırçası) işlenir ki eğer cilt yüzü alınırsa suet deri elde edilmiş olur. Nubuk deri işlenirken pikle ve bazifikasyon pH'sı çok yüksek tutulmamalıdır. Tabaklama işleminde krom'un yanında Al-Sülfat veya Al-Klorür kullanılabilir. Nubuk deri üretiminde yağlama sırasında Sentetik yağlar tercih edilir. Nubuk işlentisinde zımpara oranı 220-400 birim arasında olmalıdır. Nubuk çantaları veya ayakkabıları ince kıllı süet fırçasıyla tek yöne hareket ettirerek temizleyebilirsiniz.