NSosyal’e yeni yüz

Kullanıcı sayısını 1.7 milyonun üzerine çıkaran platform, TEKNOFEST girişimcilerinin sıfırdan kodladığı milli yazılımı, yeni yüzü ve hikâye modu gibi yeniliklerle güçlü bir deneyim sunuyor.

VERİ GÜVENLİĞİ

Platformun gerçekleştirdiği bu köklü değişim, teknik bir güncellemenin ötesinde stratejik bir değer taşıyor. NSosyal, dijital egemenlik vizyonu doğrultusunda tüm kullanıcı verilerini Türkiye sınırları içerisindeki sunucularda muhafaza ediyor. Milli yazılım altyapısının kullanılmasıyla birlikte verilerin yurtdışına çıkışı engellenirken, siber güvenlik standartları en üst seviyeye çıkarıldı. Platform yeni mimariyle beraber modüler, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı bir sistem altyapısına kavuştu.

GERÇEK ETKİLEŞİM

NSosyal, küresel platformların kullanıcıları uygulama içerisinde saatlerce tutmaya yönelik manipülatif yöntemlerini de kullanmıyor. Kullanıcı alışkanlıklarını birer ticari veriye dönüştürmediği gibi insani iletişimi merkeze alan, ‘yüz yüze’ samimiyetinde temiz ve güvenli bir iletişim sahası sağlıyor. NSosyal’de, kullanıcıyı manipüle etmeyen şeffaf akış algoritmaları yer alıyor. Kişisel verilerin gizliliğine odaklanan ve mahremiyete saygılı altyapısıyla öne çıkan platform, reklam odaklı profilleme yerine gerçek etkileşimi önceliyor. Denetlenebilir ve şeffaf veri politikası da platforma yön veriyor.

ETİK YAPAY ZEKÂ

Teknolojik altyapısında yer alan yapay zekâ, işlevsel bir mühendislik çözümü olarak kullanılıyor. Etik yapay zekâ modeli ile moderasyon süreçleri hızlanırken; spam, bot hesaplar ve manipülasyon girişimleri en aza indiriliyor. Kullanıcı güvenliğini merkeze alan sistem performans odaklı bir çalışma prensibini de gözetiyor.

1.7 MİLYON KULLANICI

Yazılımı ve yeni yüzü ile kullanıcılarının karşısına çıkan NSosyal, yerli teknoloji üretme kapasitesiyle birlikte kısa sürede 1.7 milyon kullanıcıyı aştı. NSosyal bünyesinde yer alan ve “ahlaklı yapay zekâ” olarak bilinen T3AI botu da kullanıcılara hizmet vermeye devam ediyor.