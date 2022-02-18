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Noterler cumartesi açık mı, çalışıyor mu?

#Noterler Cumartesi Açık Mı#Noterler Açık Mı
Noterler cumartesi açık mı, çalışıyor mu

Noterler cumartesi günü çalışıyor mu sorusu, işlem yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tasdikleme, alım ve satım gibi alanlarda çok önemli bir yere sahip olan noterler, cumartesi günü çalışıp çalışmadığı ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. Noterler cumartesi günü çalışıyor mu sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştirmek için hafta başını beklemeyecek. Peki, noterler cumartesi günü çalışıyor mu? İşte, alınan resmi bilgilere göre cumartesi günü noter açık mı sorusunun cevabı

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Noterler cumartesi günü çalışıyor mu sorusu, nöbetçi noter sorgulama ekranı üzerinden yanıt buluyor. Pek çok işlem için kamu adına onay verici makam olan noterler, cumartesi günü açık mı sorusu ile gündemde yer alıyor. Peki, noterler cumartesi günü çalışıyor mu? İşte, noterlerin cumartesi günü çalışma saatleri hakkında bazı bilgiler

NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.

Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

İL VE İLÇENİZDEKİ NÖBETÇİ NOTER SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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