Noter cumartesi günü açık mı? Noterler cumartesi günü çalışıyor mu?

Pek çok işlem için kamu adına onay verici makam olan noterler, cumartesi günü açık mı sorusu ile gündemde yer alıyor. Peki, noterler cumartesi günü çalışıyor mu? İşte, noterlerin cumartesi günü çalışma saatleri hakkında bazı bilgiler

NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.

Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

İL VE İLÇENİZDEKİ NÖBETÇİ NOTER SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da faaliyete geçirilen nöbetçi noterlik uygulamasıyla eylül ayına kadar 265 bin 644 işlem gerçekleştirildi.



Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da ülke genelinde faaliyete geçirilen "nöbetçi noterlik" uygulamasına ilgi yoğun oldu.



Uygulamanın başladığı günden eylül ayına kadar nöbetçi noterliklerde 265 bin 644 işlem yapıldığı belirtilirken, bu işlemlerle 15 milyar liralık işlem hacmi oluştuğu bildirildi.



Söz konusu işlem hacminin 12,5 milyar liralık kısmının ikinci el araç satışı, 2,5 milyar liralık kısmının da ilk tescil işlemleri sonucu oluştuğu vurgulanan açıklamada, nöbetçi noterliklerde yapılan 265 bin 644 işlem için devlet adına 36 milyon liralık vergi ve harç tahlis edildiği kaydedildi.



İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA 200 BİN ARTIŞ



Uygulamanın, araç satışı ile ilgili sektörlere de olumlu yansımalarının olduğu vurgulanan açıklamada, zorunlu trafik sigortası ve kasko sektöründe ilk tescil ve ikinci el araç satış işlemlerinde 200 bin adetlik artış sağlandığı ifade edildi.



Hafta sonu hizmet veren bankaların işlem hacminde de artış olduğu aktarılan açıklamada, plaka basım işlemleri, araç muayene ve kontrol noktalarında yapılan işlemlerle oto sanayi işlemlerinde de artış yaşandığı vurgulandı.



Uygulama kapsamında hafta sonu yapılan işlemlerin büyük çoğunluğunu araç sicil ve tescil işlemlerinin oluşturduğu bildirilen açıklamada, "6 Nisan'dan eylül ayına kadar 173 bin 451 ikinci el araç satış işlemi, 16 bin 809 sıfır araç tescil işlemi yapıldı. Toplamda tescil işlemi yapılan araç sayısı 190 bin 260 oldu." ifadesine yer ver verildi.

NOTERE GİTMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT EDİN

1. İşlem yaptırmak için Noterliğe giden ilgili yanında güncellenmiş T.C. Nüfus Cüzdanını bulundurmalıdır. Ehliyet, Pasaport, Milletvekili Kimliği, Noter Kimliği, Avukat Kimliği'de olabilir ancak bazı işlemlerde asıl olan T.C. Nüfus Cüzdanıdır. (Tapuda yapılacak gayrimenkullerle ilgili işlemlerdeki gibi)

2. Okuma yazma bilmeyen ilgili T.C. Nüfus Cüzdanı ve iki tanık ile Notere başvurmalıdır.

2.1. Tanıklar aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

2.1.1. 18 yaşından büyük

2.1.2. Türkçe okuryazar

2.1.3. İlgiliyle akraba bağı olmayan (3.dereceye kadar, 3.derece de dâhil)





3. İlgili Türkçe bilmez ise kendi ana dilinde tercüman bulundurulacaktır.

Tercüman gerektiren işlemlerde ilgili ilk önce Noterliğe başvuracak, Noterlik Dairesinde yeminli tercüman dosyası olan tercümana yönlendirilecektir.

​İlgili ile yazılı anlaşma imkanı bulunmazsa işitme, konuşma veya görme engelli olması durumlarında da tercüman bulundurulacaktır.

4. Fotoğraf yapıştırılması zorunlu olan işlemler;

4.1. Araç Satış Vekâletnameleri

4.2. Boşanma Vekâletnameleri

4.3. Vasiyetname

Ayrıca iki tanık Dr. raporu (psikiyatriden)

Durumun gerektirdiği hallerde Noter takdir hakkını kullanarak ilgililerden işlem ehliyeti konusunda Dr. raporu isteyebilir.





5. Niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren işlemler;

5.1. Sözleşmeler vekâletnameler.

5.2. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış

5.3. Gayrimenkul satış vaadi,

5.4. Arsa Payı Karşılığı inşaat sözleşmesi

5.5. Vakıf senedi

5.6. Evlenme mukavelesi

5.7. Evlat edinme, tanıma

5.8. Diğer ölüme bağlı tasarruflar

Asıllarına fotoğraf yapıştırılması zorunlu noterlik işlemlerinin çıkartılacak örneklerine de aynı fotoğrafın yapıştırılması zorunludur.





6. Noterlik dairelerinde işlem ücretleri nakit ve peşin alınmaktadır. Yasa gereği kredi kartı (pos cihazı) kullanılmamaktadır.