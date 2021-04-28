Noter çalışma saatleri 2021 – Noter saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Noter mesai saatleri

Noterler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. İçişleri Bakanlığınca "tam kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelgede noterlikler de çalışacak kurumlar arasında yer alıyor. İşte detaylar…

Noterler, Hukukçu Kimliği ile bağımsız, tarafsız işlem yapan, bu işlemleri belgelendiren ve bu belgelere resmiyet kazandıran bir kurumdur. Türkiye Noterler Birliği’nin inşası 2009 yılında tamamlanan merkez binası Ankara, Söğütözü'nde bulunmaktadır. Kurallara uygun şekilde kurulmuş bütün noterler, bu birliğin üyesidirler. Aralarında rekabet söz konusu değildir.

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır. Dört yıllık bir dönem için Türkiye Noterler Birliği Kongresince görevlendirilir. Kurulun dört asil dört de yedek üyesi vardır.

Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noter, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterlikler hizmet verecek.

Tam kapanma sürecinde çalışacak noterliklere ait bilgilerin Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan edilecek. Bu şekilde vatandaşlar ikametlerine en yakın noterden hizmet alabilecekler.

Vatandaşlar noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini de kullanabilecek, bu süreçte çalışma saatleri, daha önce belirlendiği üzere 10.00-16.00 olacak.

NOT: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Türkiye Noterler Birliği, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No:4, 06510 Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır. Ayrıca, 0 312 218 80 00 numaralı telefon ve 0 312 218 80 41 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.

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