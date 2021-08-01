Nota vermek ne demek? Hangi durumlarda nota verilir? İşte diplomaside nota vermenin anlamı

Diplomatik nota, dış politikada bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, iş birliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılara denir.

Sözlü Nota (Note Verbale): Üçüncü şahıstan üçüncü şahsa yazılan ve imza bulunmayan nota türüdür. Bu notalarda yalnızca paraf bulunur. Bilgi istemek üzere bir büyükelçilikten bulunduğu ülkenin Dışişleri Bakanlığına yazılan notalar, devletin belli konularda bilgi vermek için gönderdiği memorandum ve bir ülke tarafından kabul edilen büyükelçi için verilen agreman note verbale biçiminde kaleme alınır.

Yazılı Nota (Note Signee): Birinci şahıstan birinci şahısa gönderilen ve gönderen tarafından imzalanan nota türüdür. Bir büyükelçiye atandığı ülkenin devlet başkanına sunulmak üzere verilen güven mektubu, nota değişimi yoluyla yapılan anlaşmalar ve taraflardan birinin bir konu üzerindeki nihai pozisyonunu ortaya koyan ültimatom niteliğindeki notalar note signee biçiminde yazılır.

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