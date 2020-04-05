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DHA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 22:54,Son Güncelleme:/

Nostaljik tramvay son seferini yaptı

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Nostaljik tramvay son seferini yaptı
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İstanbul’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Taksim-Tünel ve Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvay seferleri ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferleri 21.00’dan itibaren geçici olarak durduruldu. Metro seferleri de yarından itibaren 21.00’a kadar yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs tedbirleri kapsamında metro seferlerini yeniden düzenledi. Pandemi Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kuruluna yapılan bilgilendirmelerin ardından, Taksim-Tünel ve Kadıköy-Moda Nostaljik Tramvay seferleri ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı seferleri geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

İstiklal Caddesi’nin sembollerinden olan nostaljik tramvay, alınan geçici durdurma kararı uyarınca son seferini yaptı. İstanbulluların ’evde kalın’ çağrılarına uymasıyla birlikte son günlerde yolcusuz kalan tramvay, Taksim’den yine yolcusuz olarak kalkarak 21.00 itibarıyla Taksim-Tünel seferini tamamladı. 

Nostaljik tramvay son seferini yaptı

Alınan karar gereğince, Kadıköy-Moda Tramvay ve taksim Kabataş Füniküler Hattı seferleri de 21.00’dan itibaren geçici olarak durduruldu. Metro seferleri de yarından itibaren 21.00’a kadar yapılacak.

Nostaljik tramvay son seferini yaptı

Nostaljik tramvay son seferini yaptı

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