Nostaljik karantina

İstanbul’da görülecek yerler arasında ilk sırada bulunan, turistlerin ilgi odağı olan 106 yıllık Taksim-Tünel tramvayı İstiklal Caddesi gibi insansız kaldı. Koronavirüs salgınının ardından Taksim’de ilk önce mağazalar, restoranlar ve kafeler kapandı. Daha sonra simitçiler ve kestaneciler tezgâhlarını açmadı. Turistler de İstiklal Caddesi’ne uğramamaya başladı. Taksim Meydanı ile Tünel arasında günde 92 sefer yapan tramvay, yolcuların azalmasına rağmen seferlerini aksatmadan yapmaya devam ediyor. Ancak İstiklal Caddesi boş olduğu için tramvay yolcusuz olarak gidip geliyor.



Nostaljik tramvayın vatmanı, “Günlerdir sabahları ve akşamları boş sefer yapıyoruz. Önceden sabahları işlerine gitmek isteyenler binerdi. Oturacak koltuk kalmazdı. Ama şimdi kimse yok” dedi.

İSTİKLAL'İN SON SİMİTÇİSİ

İstiklal Caddesi’nde insan sayısının azalması ile simitçiler ve kestaneciler de tezgâhlarını kapattı. Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesi’nin sonuna kadar onlarca simitçi tezgâh açarken bugün sayı bire düştü. İstiklal Caddesi’nin tezgâh açan tek simitçisi ise Selahattin Tekin (52) oldu. Eldiven ve maske takan simitçi Tekin “15 yıldır caddede simit satıyorum. Hiç böyle bir şey görmedim. Diğer arkadaşlar müşteri olmadığı için gelmiyor. Normalde günde 600 simit satıyordum. Şimdi 100 simidin altına düştü. Böyle giderse ben de tezgâhı açmayacağım” dedi.

OLTASIZ GALATA









Koronavirüs nedeniyle okul, cami ve işyerlerinin kapanması sonrası sahillerde balıkçıların olta atması tartışma yaratmıştı. Onlarca balıkçı özellikle Galata ve Atatürk köprülerinde sabah erken saatlerden itibaren balık tutmaya devam ediyordu. Koronavirüs önlemleri kapsamında artan yasakların ardından tarihi Galata ve Atatürk köprülerine dün ilk defa olta balıkçıları gelmedi. Hiçbir balıkçının bulunmadığı köprüler boş kaldı.