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Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 09:10,Son Güncelleme:

Nostajlik tramvay İstiklal Caddesi'nde seferlere başladı

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Nostajlik tramvay İstiklal Caddesi'nde seferlere başladı
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KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında seferlerine ara verilen nostaljik tramvay normalleşme süreciyle birlikte yaklaşık 2 ay sonra bu sabah ilk seferini İstiklal Caddesi'nde yaptı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 5 Nisan'da seferlerine ara verilen nostaljik tramvay bugün ilk seferini yapmak için Taksim Meydanı'na geldi. Sabah saat 07.00 itibarıyla yolcularını alan nostaljik tramvay ilk seferini yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştirdi. Nostaljik tramvayın seferlerine başlamasıyla İstiklal Caddesi bilinir haline dönmeye başladı.

Tramvaya ait zil seslerinin İstiklal Caddesi'nde yankılandığı duyan vatandaşlar ise telefonlarını sarılarak o anları kaydetti.

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