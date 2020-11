NOSAB’da kadınlar işe, çocukları kreşe

Türkiye genelinde sayısı 346’ya ulaşan ve şehirlerin kalkınmasında önemli rol oynayan OSB'lerin hem teknik eleman ihtiyacının giderilmesi hem de buradaki işletmelerde çalışanların sosyal koşullarının iyileştirilmesine yönelik en önemli projelerden biri olan kreşler, kadınların istihdama katılması anlamında da önemli bir ihtiyaca cevap veriyor.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) bünyesinde Eylül 2018’den bu yana hizmet veren NOSAB Kreş Akademi NOSAB’da istihdam edilen çalışanların çocuklarının yanı sıra Bursa OSB firmalarına da kapılarını açtı. Kreş, bu yıl pandemi sebebiyle sınıflarda öğrenci sayılarını düşürerek eğitime devam ediyor. 140 öğrenci kapasiteli toplam 7 derslikte, sosyal mesafe kurallarına uygun eğitim verebilmek için öğrenci sayısı 60’a düşürülerek ders işlenirken, düzenli olarak her gün dezenfekte edilen dersliklere öğrenciler ateşleri ölçülerek alınıyor.

NOSAB YKB EROL GÜLMEZ: NOSAB KREŞ AKADEMİ KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASINA DA KATKI KOYACAK

Çalışan kadının iş hayatından uzaklaşmasının en önemli nedeninin yaşlı ya da çocuk bakımı olduğunu kaydeden NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, şöyle devam etti:

"Son yıllarda yaşlı bakımıyla ilgili çok güzel gelişmeler oldu. Fakat 20’nin üzerinde sanayi bölgesi bulunan Bursa’da, büyük ölçekli birçok fabrika olmasına rağmen sadece birkaç şirketin kreşi var. Kadın çalışanlarımız doğum yaptıktan sonra, çeşitli sebeplerden dolayı maalesef iş hayatından uzaklaşıyorlar ve yeniden dönmeleri çok zor oluyor. Çocuklarını bırakacakları güvenli bir yer olmaması, mevcut kreşlerin işyerine olan uzaklığı ya da çok yüksek maliyetli olması sebebiyle evde kalmayı tercih ediyorlar. Biz NOSAB’da bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla kreş projesini hayata geçirdik. İstiyoruz ki anneler çalışsın, çocuklar da okula hazırlanırken nitelikli bir altyapıya sahip olsun. Sınırlarımız kendi bölgemizi de aştı. Bursa OSB ile yaptığımız protokol ile komşu OSB’den de öğrenci kabul ediyoruz. NOSAB kurulduğu günden bu yana eğitimin ülkemizin kalkınmasındaki önemini göz önünde bulundurarak hedef belirledi. Tüm fiziksel imkânlarını hazırlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettiğimiz NOSAB İlkokulumuz bunun ilk örneğidir. NOSAB Kreş Akademi de aynı amaca hizmet eden, fakat yalnızca eğitimi değil, kadın istihdamını da önceleyen bir proje oldu.”

NOSAB Kreş Akademi’nin 2019 yılında Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri (BUİKAD) tarafından Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldüğünü de hatırlatan Başkan Erol Gülmez, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kadınların ekonomi faaliyetlerinde etkin varlık sürdürebilmesi için emek emek ördüğümüz NOSAB Kreşimizin BUİKAD gibi güçlü bir kurum tarafından ödüllendirilmesi bizlere gurur verdi. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte de çeşitli iş birlikleriyle bu bağı pekiştirir, kadını ve iş dünyasını hep birlikte güçlendiririz; hem Bursa hem de Türkiye’nin ekonomik gelişimi için hep birlikte rol üstleniriz.”

NOSAB BÖLGE MÜDÜRÜ MEHMET KOÇER: KREŞ VAR DİYE NOSAB'DA ÇALIŞMAK İSTİYORLAR

OSB'lerin kabuk değiştirdiğine ve faaliyetlerini çeşitlendirmek zorunda olduklarına dikkat çeken NOSAB Bölge Müdürü Mehmet Koçer de şunları söyledi:

“NOSAB olarak alt yapımızı tamamladıktan, arıtmamızı hayata geçirdikten sonra hedeflerimiz büyüdü. Şimdi öyle hizmetler vermemiz lazım ki bölgemizdeki işverenlerimizin rahat eleman bulmasını sağlayabilelim. Bununla birlikte bölgede çalışanların mutluluğunu da sağlamamız lazım. Kreş bunları sağlamayı amaçlayan hizmetlerden biri. NOSAB Kreş Akademi, insanların bölgemizde çalışmayı tercih etme nedenleri arasında. ‘Çalışanlar buraya mecbur olduğu için değil tercih ettiği için çocuğunu getirmeli’ düşüncesinden hareketle de eğitim ve öğretim kalitesinden taviz vermiyoruz. NOSAB Kreş Akademi’de nitelikli ve genç bir kadroya sahibiz. Öğretmenlerimizin hem akademik yönleri hem iletişim yetenekleri hem de eğitsel becerileri çok güçlü. Kreş kadromuzun dinamizmine ve çocuklarla iletişim becerilerine güveniyoruz. NOSAB Kreş Akademi’de öğrencilerimiz ile öğretmenlerimiz arasında güçlü bir bağ var. Bu yıl, ne yazık ki, pandemi sebebiyle öğrenci kapasitemizi sınırlandırmak zorunda kaldık. Bu süreçte, daha fazla sayıda öğrenci kabul ederek daha çok annenin işgücüne katılmasına katkı sunmak isterdik. Ancak tüm dünyayı ve ülkemizi sarsan Covid-19 salgını, maalesef buna engel oldu. Bu süreçte, çocuklarımızın hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı için azami özeni gösteriyoruz, çocuklarımızı destekliyoruz. Hijyen önlemlerimizi daima en üst düzeyde tutuyoruz, her gün yeni önlemler alıyoruz. Bu süreçte velilerimizin gösterdiği ilgiye ve güvene teşekkür ediyorum. Bizler Nosab Kreş Akademi olarak, salgından kaynaklı olağanüstü koşulları hep birlikte sağlıkla aşarak geleceğe umutla bakmaya, çocuklarımızın eğitim hayatı için doğru bir zemin hazırlamaya devam edeceğiz.”





‘HEDEF, OSB KREŞLERİNİN YAYGINLAŞMASI’

NOSAB olarak Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nda (OSBÜK) Kreş Komisyonu’nun koordinasyonunu üstlendiklerini ve ülkemizde OSB kreşlerinin yaygınlaşması için Türkiye ve dünyada önemli projelere imza atan kuruluşlarla görüştüklerinden de bahseden Koçer, “Amacımız NOSAB Kreş’te inşa ettiğimiz ve birkaç OSB’de inşa edilen güzel örneklerin ülkemizdeki OSB’lerce benimsenmesi ve Türkiye’ye yayılmasıdır. OSBÜK Kreş Komisyonu’nda da bu amaca yönelik işbirlikleri geliştirmek için faaliyetler yürütüyoruz” dedi.

NOSAB KREŞ AKADEMİ MÜDÜRÜ SAYACA: DAHA DA GÜÇLENDİK

Öte yandan NOSAB Kreş Akademi, müfredatıyla da diğer kreşlere göre farklılık gösteriyor. Kreşte İngilizce, drama eğitiminin yanı sıra, müzik ve oyunla öğrenme yaklaşımlarına yer veriliyor. Okul öncesi eğitim döneminin hayata ve ilköğretime hazırlık aşamasında kritik bir role sahip olduğuna vurgu yapan NOSAB Kreş Akademi Müdürü Uzm. Psikolog Merve Özparlak Sayaca ise şunları kaydetti:

“Küçük bir dokunuşumuzun bir çocuğun hayatında büyük değişimler sağladığının bilincindeyiz. Bu bilinçle, okul öncesi dönemdeki çocuğun kendini ifade etme aracı olan oyun üzerine temellendirdiğimiz etkinliklerimizle, okulumuzdaki her alanda ve yakaladığımız her fırsatı değerlendirerek eğitim veriyor ve bir eğitim akademisi olduğumuzu her aşamamızda sergiliyoruz. Okula başlangıç aşamasında atılacak doğru adımların yapılacak doğru tercihlerin hayat boyu olumlu bir akademik benlik algısının temelini oluşturacağı motivasyonuyla çocuklarımızın kreşte kendilerini mutlu hissetmeleri ve aidiyet duygusu kazanmaları için çalışmalar yapıyoruz ve her çocuğun kendine özel olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Öğrencileri çok yönlü bir eğitim programına alarak hem öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesine hem de sanat ve beceri alanlarında farkındalık kazanmasına yardımcı oluyoruz. NOSAB Kreş Akademi’de amacımız çocukların oynayarak öğrenmesi.”

Kreşin eğitim politikasının “oynayarak öğrenme” olduğunu belirten Sayaca, “Deneyimli, girişimci, yeniliğe açık, mesleki heyecanı olan, ekip ruhu taşıyan, çağdaş eğitim model ve teknikleri takip eden kreş ekibimizle; NOSAB Kreşimizdeki çocuklarımız, Milli Eğitim’in temel hedefleri doğrultusunda, Atatürk İlkelerine bağlı, sevmeyi ve sevilmeyi öğrenmiş, özgüveni yüksek, kendi değerinin farkında, yeterliliklerini keşfetmiş, paylaşmayı bilen, cesaretli, insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, başarıyı elde etme azmini ve devamlılığını gösterebilen, verimli, mutlu bireyleri yaşama hazırlamak temel hedefimiz” diye konuştu.

GÜÇLÜ FİZİKİ YAPI

NOSAB Kreş Akademi’de, Çok Amaçlı Salon, Bilim & Matematik Atölyesi, Seramik Atölyesi, Resim Atölyesi, Mutfak, Yemekhane, Zemin Kat Etkinlik Hareket Alanı, Çocuk Oyun Sokağı ile Bahçe alanı yer alıyor. Kapalı alan ile aynı büyüklüğe sahip olan bahçe alanında ekolojik denge, sebze ve meyve alanları ve Kinestetik-Bedensel Zekâ Destekleyici Oyun Platformları ile çocukların yaş grupları, gelişim süreçleri dikkate alınarak üretilen mobilya donanım ve materyaller bulunuyor. Okul-aile iş birliği ve iletişimi ise, E-Kreş Otomasyon Sistemi ile sağlanıyor. Bu sistem ile çocuğun gün akışında, veli ile paylaşılması gereken bilgileri mesaj, resim ve duyuru yoluyla iletilirken, aynı zamanda karşılıklı iletişim kuruluyor.

RAKAMLARLA NOSAB KREŞ AKADEMİ

Kreş Kapalı Alanı: 1350-m2

Kreş Bahçe Alanı: 1300-m2

Öğrenci kapasitesi: 140

Sınıf Sayısı: 7

Atölye Sayısı: 4

Uyku ve Dinlenme Odası: 1

