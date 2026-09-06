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Norveç'ten ithal edip Erzincan'da üretimini sağlıyorlar

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#Erzincan#Tulum Peyniri#Norveç
Norveçten ithal edip Erzincanda üretimini sağlıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 15:15

Erzincanlı işletmeciler, Norveç'ten ithal ettikleri koyun derileri ile tulum peyniri üretiyor. İşletme sahibi Onur Eraslan, ""Derilerimizin yolculuğu Norveç'ten başlıyor. Dünyanın en doğal beyaz koyun derilerini getiriyoruz." dedi.

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Erzincan'da üretilen ve Norveç'ten ithal edilen özel koyun derilerinden hazırlanan deri tulumlar, Türkiye'nin farklı illerindeki peynir üreticilerine gönderilerek geleneksel tulum peyniri üretimine katkı sağlıyor.

Norveçten ithal edip Erzincanda üretimini sağlıyorlar

Türkiye'de yalnızca iki ilde üretildiği belirtilen deri tulumların önemli bir bölümü Erzincan'daki tesislerde hazırlanıyor. Yüzyıllardır tulum peyniri geleneğinin sürdürüldüğü kentte, Norveç'ten getirilen doğal beyaz koyun derileri, çeşitli işlemlerden geçirilerek peynir üretiminde kullanılmaya hazır hale getiriliyor.

Norveçten ithal edip Erzincanda üretimini sağlıyorlar

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Erzincan'daki deri işleme tesislerinde uzun tüylerinden arındırılan deriler, pres makinelerinde istenilen ölçülerde kesiliyor. Dinlendirme ve mayalama işlemlerinin ardından özel makinelerde dikilen tulumlar, kalite kontrol sürecinden geçirilerek paketleniyor.

Norveçten ithal edip Erzincanda üretimini sağlıyorlar

Hazırlanan tulumlar, başta Erzincan olmak üzere Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok ildeki peynir üreticilerine ulaştırılıyor.

Deri tulumların, peynirin doğal koşullarda olgunlaşmasına katkı sağladığı ve kent ekonomisine de gelir oluşturduğu belirtiliyor.

Norveçten ithal edip Erzincanda üretimini sağlıyorlar

İşletme sahibi Onur Eraslan, deri tulumların üretim sürecinin Norveç'ten getirilen koyun derileriyle başladığını söyledi.

Derileri Erzincan'da işlediklerini belirten Eraslan, "Derilerimizin yolculuğu Norveç'ten başlıyor. Dünyanın en doğal beyaz koyun derilerini getiriyoruz. Erzincan'da önce uzun tüylerinden arındırıyoruz, ardından pres makinelerinde istenilen ebatlarda kesiyoruz. Dinlendirme ve mayalama sürecinden sonra özel makinelerde dikiş işlemi yapılıyor. Kalite kontrolden geçen tulumlarımız paketlenerek müşterilerimize gönderiliyor." dedi.

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Norveçten ithal edip Erzincanda üretimini sağlıyorlar

Eraslan, hazırladıkları tulumların Türkiye'nin farklı bölgelerindeki peynir üreticileri tarafından kullanıldığını ifade etti.

Geleneksel üretim yöntemlerinin modern teknolojiyle bir araya getirildiği Erzincan'daki tesislerde hazırlanan deri tulumların, hem tulum peyniri kültürünün yaşatılmasına hem de kent ekonomisine katkı sunduğu kaydedildi.

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#Erzincan#Tulum Peyniri#Norveç

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