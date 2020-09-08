Norveç Vizesi nasıl alınır? Norveç Vizesi başvuru ücreti ve gerekli evraklar listesi (2020)

Bordo pasaportu olan Türk vatandaşları, Norveç'e gitmek isterlerse, vize koşuluna uymak durumundadırlar. Yeşil, Gri ve Siyah pasaportu bulunan vatandaşlar ise 180 günlük periyotta, 90 gün için vizeden muaf sayılırlar. Kısa süreli ve uzun süreli vize başvuruları ayrı şekilde farklı belgelerle yapılabilir.

Norveç Vizesi Nasıl Alınır?

Norveç vizesi almak istiyorsanız, vizenin tipine göre iki farklı yere başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer Norveç'e kısa süreli başvuru yapacaksanız, vize merkezleriyle işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Uzun süreli seyahatler için başvurunuzu konsolosluklara yapmanız yeterli olacaktır.

Başvuruyu yapabilmek için ilk başta randevu almanız gerekir. Randevuda Norveç'e neden gitmek istediğiniz ve benzerleri konularda bilgi vermelisiniz. Sonrasında sizden istenen evraklar nelerse, bunları hazırlayıp dosya haline getirmelisiniz. Randevunun verildiği zaman içinde belirtilen merkeze giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Norveç Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

0-6 yaşındaki çocuklar için vize ücretleri talep edilmez. Norveç vizesinin ortalama ücretleri 60-140 Euro'dur. Ücretler, alınmak istenen vizenin türüne göre değişir. Norveç'e hangi amaçla gidilmek isteniyorsa, bununla ilgili bilgi verilip, yetkililerden vize ücretinin net miktarı öğrenilebilir.

Ücret ödemesi yapılmadığı sürece, vizelerin değerlendirme süreci başlamaz. Başlasa bile reddedilme ihtimali yüksektir. Yapılan vize başvurusunu reddedilmişse, ödenen hiçbir ücret geri alınamayacaktır.

Norveç Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Norveç vizesi almak için konsolosluk tarafından istenen evrakların hazırlanması gerekir. Evrak hazırlama sürecinde bazı hususlara dikkat edilmelidir. Eksik evrak verilmesi halinde vize olumsuz sonuçlanabilir. Evrakların istenen şekilde olması gerekir.

Başvuru formu. Norveç vizesinde doldurulması gereken belgelerden birisi başvuru formudur. Yer verilecek tüm bilgilerin doğru olması, hazırlanacak evraklarla birebir aynı olması gerekir.

Vize talep dilekçesi. Talep dilekçesi, isminden anlaşılacağı gibi vizenin hangi amaçla istendiğine ilişkin belge türüdür. Vizeyi ne amaçla, ne kadar süreyle istediğinizi belirten resmi dilli bir dilekçe yazmalısınız. Norveççe veya İngilizce yazılabilir.

10 yıl içerisinde çıkartılmış, 2 sayfasının mutlaka boş olması gereken pasaportu dosyanıza koymayı unutmamalısınız. Pasaportunuzu Norveç'ten geldikten sonra 6 ay daha geçerlilik süresinin olması şartı aranıyor.

2 adet biyometrik fotoğraf ile 2 adet kimlik araka ön fotokopileri. Belgelerin olması zorunludur.

Finansal durumla ilgili belgeler. Banka hesap hareketleri, son üç aylık dokümanlar belgeler arasında eklenmeli.

Nüfus kayıt belgesi.

Acil sorunlarda gerekli olan 30 bin Euro teminatı olan seyahat sağlık sigortası.

Gidiş-geliş belgeleri ve konaklama ile ilgili bilgiler.

Vize talep eden kişiye ait mesleki belgeler. Neler olduğu yapılan mesleğe göre değişir.

Norveç'e hangi amaçla seyahat ediliyorsa, buna yönelik belgeler.

Norveç Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

Norveç vizesi almak için başvuruların mutlaka doğru yapılması gerekir. Doğru yapılmayan başvuruların değerlendirmeye alınması söz konusu değildir. Evrakların tam tekmil hazırlanması, randevu saatinde belirtilen yerde bulunmak, ücret ödemeleri kesin başvuru şartları arasındadır. Bunlar yapıldığında, vize değerlendirmesi yapılabilir.

Norveç Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Norveç vizesinin sonuçlanma süresi hazırlanan belgelerin doğruluğuna bağlıdır. Ortalama 10 günde sonuçlanır. Belgeler eksikse sonuç uzun sürebilir. İstenen vizenin türü, vize çıkış süresini etkileyebilir, uzatabilir. Her iki ülke için resmi tatiller söz konusu olduğunda, vizenin ortalama çıkma süreleri 40 günü bulabilir. Bunun için seyahatin 30 gün öncesi başvuru yapmanız tavsiye edilir.