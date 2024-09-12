Norveç de ambargoyu kaldırdı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir telefon görüşmesi yapan Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, kısıtlamaları kaldırma kararı aldıkları bilgisini verdi. Fidan’ın yanıtı ise “Bu karardan memnuniyet duyuyoruz. Bu tip kısıtlamalar müttefiklik ruhuna uygun değil” oldu.

2019 yılında Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik sınır ötesi askeri operasyonu sonrasında, Türkiye’nin NATO’da müttefiki olan bazı ülkeler silah ambargosu uygulamaya başlamıştı. Bu ambargoların büyük bölümü 2022-2023 yıllarına kadar devam etti. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için müzakere sürecinde Türkiye, üye ülkelerden müttefiklik ruhuna aykırı olan bu ambargoların kaldırılmasını istedi. Türkiye’nin önce Finlandiya sonra İsveç’in NATO üyeliklerinin önünü açmasının ardından Finlandiya, İsveç, Hollanda ve Kanada Türkiye’ye yönelik savunma sanayii kısıtlamalarını kaldırdı. Norveç’in de kısıtlamaları kaldırmasının ardından uygulanan bazı örtülü ambargolar dışında kısıtlama uygulayan ülke kalmadı.

‘JETON YENİ DÜŞTÜ’

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doç. Murat Aslan kararı “Avrupa için Türkiye’yi kaybetmenin maliyeti çok yüksek. Ayrıca şu an batılı ülkelerin hiçbiri bir araya gelseler dahi Türkiye’nin bir ordusu kadar etmiyor. Bu konuda Avrupa’da jeton yeni düştü” diye yorumladı.