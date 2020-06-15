NormalleÅŸmenin ardÄ±ndan iki ilden korkutan haberler!

Kastamonu ValiliÄŸi, maske takma uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kastamonu merkez ve ilÃ§elerinde yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶zlendiÄŸi vurgulandÄ±.Â Â Â Â Â Â Â

AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"AÄŸÄ±z ve burnu kapatacak ÅŸekilde maske takÄ±lmasÄ± ve sosyal mesafe kuralÄ± ile iÅŸ yerleri iÃ§in geÃ§erli dÃ¼zenlemeler yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olup bu kurallara uyulmasÄ±, salgÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem arz etmektedir. Denetimle gÃ¶revli kurumlarÄ±n denetimlerini Ã§ok daha yoÄŸun bir ÅŸekilde yapmalarÄ± ve kurallara uymayanlara para cezasÄ± uygulamalarÄ± yÃ¶nÃ¼nde talimatlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Kurallara uymayan kiÅŸi ve iÅŸ yerleri hakkÄ±nda 155 ve 156 numaralÄ± telefonlara ihbarlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n maÄŸduriyet yaÅŸamamalarÄ± ve Kovid-19 salgÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi iÃ§in maske, mesafe ve kiÅŸisel hijyen kurallarÄ±na uyulmasÄ± Ã¶nem arz etmektedir."Â Â Â Â Â



KONYA'DA PANDEMÄ° HASTANELERÄ°NDEKÄ° KAPASÄ°TE DOLULUK ORANINA ULAÅžTI

Konya'da pandemi hastanesi olarak belirlenen iki hastanenin kapasitenin dolmasÄ± Ã¼zerine yeni tespit edilen vakalarÄ±n maÄŸduriyet yaÅŸamamalarÄ± adÄ±na bulunduklarÄ± yerlerdeki hastanelere mÃ¼racaat edebilecekleri ve tedavi altÄ±na alÄ±nabilecekleri Ã¶ÄŸrenildi.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, Konya'da normalleÅŸme sÃ¼recinin ardÄ±ndan korona virÃ¼s vakalarÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. Daha Ã¶nce kentin pandemi hastanesi olarak belirlenen Konya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ile Beyhekim Devlet Hastanesinin kapasitesinin vaka artÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle dolduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Yeni tespit edilecek vakalarÄ±n, vatandaÅŸlarÄ±n maÄŸduriyet yaÅŸamamalarÄ± adÄ±na bulunduklarÄ± yerlerdeki hastanelere mÃ¼racaat edebilecekleri ve o hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±nabilecekleri kaydedildi. Ä°lÃ§elerde tespit edilen hastalarÄ±nda, ilÃ§elerdeki hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Kentte yaÅŸanan vaka artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan da takip edildiÄŸi belirtildi.

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