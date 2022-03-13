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‘Normalleşmede verimli görüşme’

#Mevlüt Çavuşoğlu#Ararat Mirzoyan#ANTALYA
‘Normalleşmede verimli görüşme’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

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Çavuşoğlu, görüşmenin yapıcı ve verimli geçtiğini, Azerbaycan’ın da Türkiye’yle Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine destek verdiğini söylerken, Mirzoyan da “Bölgemizde barış ve istikrar için çaba gösterme kararlılığımız var” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu “En son cumartesi günü Bakü’deydim ve Azerbaycan da bu süreci destekliyor” dedi.

Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ile Kıbrıs konuları ele alındı. Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la da son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı, Erdoğan’ın kabulü öncesinde Neçirvan Barzani ile de bir araya geldi.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Ararat Mirzoyan#ANTALYA

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