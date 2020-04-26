Normalleşme virüs yükü haritasıyla şekillenecek

Sağlık Bakanlığı ile TÜİK’in ortak çalışması, turizm sezonu nedeniyle önem taşıyan Antalya’dan başlatıldı. Antalya’da geçen hafta diş hekimlerinden oluşan ekipler kuruldu ve eğitime alındı. Bakanlığın ilgili yazısında, “5 merkez ilçede bakanlığımız tarafından ilimizin COVID-19 hastalık yükü araştırması yapılacaktır. 30 diş hekimi, 15 ekip şeklinde TÜİK’den randomize alınan 500 haneyi ziyaret edecekler. Boğaz ve burundan sürüntü ile numune alacaklar. Görevli kişilerin, sağlık müdürlüğü kimliklerini göstermesi gerekmektedir” denildi.

TOPLAMDA ON BİN KİŞİ TARANACAK

Turizm bölgesi olması nedeniyle öncelikli Antalya’dan başlayan bu uygulamanın tüm büyükşehirleri kapsayacağı ve on bin kişilik bir örnekleme modeli çıkartılacağı belirtiliyor. Hastalığın tespitinde kullanılan PCR testlerinin, rastgele yöntemiyle TÜİK tarafından ilin nüfusuna göre belirlenen oranlarda vatandaşlara yapılacağı kaydedildi. Hastalığın görülme sıklığı ve genel nüfusa oranı gibi verilere ulaşılacağı ifade edildi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün Türkiye genelindeki yayılma durumunu harita üzerinde anlatmıştı. Şimdi bu haritanın benzeri hazırlanacak ve virüs yükü tespitlerini il il gösterecek.

İLLERİN VİRÜS HARİTASI ÇIKACAK

Yetkililer, bu verilerin illerde önümüzdeki dönemde alınacak kararlara ışık tutacağını dile getirdiler. “Rastgele ölçüm” yönteminin sonuçlarının, bayram sonrası gündeme gelecek normalleşme uygulamalarında kullanılacağı belirtildi. İl Pandemi Kurulları, bu verilerden yola çıkarak, illerdeki virüs yükünün boyutuna bakacak, yayılma ihtimalini hesaplayacak ve hangi şehirde hangi yasakların kaldırılacağına karar verecek. Virüs yükü düşük olan illerde, bazı yasaklar esnetilecek.

BU ANTİKOR TESTİ DEĞİL

Uzmanlar, yapılan çalışmanın antikor yani bağışıklığı saptayan test olmadığını, ikisinin karıştırılmaması gerektiğini dile getirdiler. Antikor testi ile taşıyıcıları ve bağışıklığı olanların tespit edildiği, Türkiye’nin elinde henüz antikor testi olmadığı belirtildi. Türkiye’nin bağışıklık testi için Çin’le görüşmeler yaptığı ve bu testin de yakında geleceği yorumları yapılıyor.