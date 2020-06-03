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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Normalleşme sürecinin 3. gününde trafik yoğunluğu

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Normalleşme sürecinin 3. gününde trafik yoğunluğu
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Normalleşme adımlarının atılmasının ardından Anadolu Yakası'nda üçüncü günde trafik yoğunluğu yaşandı.

Normalleşme sürecinin üçüncü gününde de trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Üsküdar Altunizade'de trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, 09.15 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 31'e ulaştı.

 

 

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