Normalleşme sürecinde bizi neler bekliyor? Nelere dikkat etmeliyiz?
Hürriyet aile/çocuk yazarı Ömür Kurt soruyor, Bilim kurulu üyesi ve aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ateş Kara canlı yayında cevaplıyor.
Normalleşme sürecinde bizi neler bekliyor? Nelere dikkat etmeliyiz?
Bilim kurulu üyesi ve aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ateş Kara, canlı yayında Hürriyet aile/çocuk yazarı Ömür Kurt'un sorularını cevaplıyor.
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https://www.instagram.com/hurriyetcomtr/live/17884647664572268
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