Normalleşme süreci bugün başlıyor, AK Parti sahaya iniyor

Hükümet pandemide normalleşme sürecinde yeni adımlar atmaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilata “Bayramdan sonraki ilk gün birlikte, uyum içinde sahaya inerek vatandaşın pandemi sürecindeki taleplerini dinleyin” talimatı verdi. AK Parti’de bugünden itibaren milletvekilleri ve teşkilat esnaf ziyaretleri yapacak, vatandaşın ihtiyaçlarını tespit edecek ve onların karşılanmasını sağlayacak. Erdoğan, AK Parti’de yarım kalan kongre süreci için de teşkilata “Bilim Kurulu ile birlikte karar verilsin” uyarısı yaptı. Erdoğan’ın eylülde başlaması beklenen il kongrelerinin bazılarına katılması planlanıyor.

SABAHA KADAR SÜREN KONFERANSLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram boyunca AK Parti belediye başkanları, teşkilatı, Gençlik Kolları ve partisinin milletvekilleri ile sabaha kadar süren videokonferans toplantılarında bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre toplantılarda Erdoğan, belediye başkanlarından pandemi ile mücadelede yapılan yardımlar ve vaka sayılarıyla ilgili bilgi aldı. Buna göre Zonguldak, Sakarya, Kocaeli gibi illerde vaka sayısı azalırken, İstanbul’da dalgalanmanın devam ettiği değerlendirildi. Kars, Giresun, Antalya gibi birçok ilde ise uzun süredir vaka görülmediği bilgisi paylaşıldı. Toplantıda il başkanları, “İstanbul’da seyahat yasağı kalkarsa, nüfusumuz 2-3 katına çıkar” diyerek, İstanbul’da seyahat yasağının en son kalkmasını istediler.

MASKE TAKIN, MESAFEYİ UNUTMAYIN

Başkanlara ve teşkilata “normalleşme” talimatı da veren Erdoğan, “Bayramdan sonraki ilk gün sahalarda olun. Bu süreçte maske ve mesafe kuralına en çok siz dikkat edeceksiniz. Vatandaşlarımıza normalleşme sürecini anlatacak, taleplerini dinleyeceksiniz” değerlendirmesinde bulundu. Normalleşme planına göre milletvekilleri başta olmak üzere belediye başkanları ve teşkilat, bugünden itibaren sahaya inecek. Köylere kadar gidecek olan teşkilat vatandaşın pandemi sürecinde derdini dinleyecek. Pandemi sürecinde hükümetin hayata geçirdiği projelerin detaylarının anlatılacağı buluşmalarda, vatandaşın süreçten nasıl etkilendiği ve talepleri sorulacak. Mahalle mahalle dolaşacak olan teşkilat, gerektiği zaman maske dağıtımı da yapacak. Bu kapsamlı çalışmayla, pandemi sürecinde hayata geçirilen uygulamaların halktaki karşılığının öğrenilmesi planlanıyor. Çalışma sonrasında il bazında hazırlanacak raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. AK Parti hükümeti döneminde yapılan çalışmalar da vatandaşlara anlatılacak.

KONGRELERE BİLİM KURULU TAVSİYESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı teşkilat toplantılarının bir diğer önemli başlığı koronavirüs dolayısıyla ertelenen kongreler oldu. Erdoğan, teşkilatına, “Kongreler ile ilgili kararlar alırken Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine uyun” uyarısı yaptı.

VEKİL TRANSFERİ İÇİN FREN

İktidar partisi, ittifak ortağı MHP’nin önerisini hayata geçirmek ve yeni kurulan partilerin seçime girmesiyle ilgili düzenleme için görüş almaya başladı. Parti yönetimi, hukukçu milletvekillerinden önerilerini topluyor. Grup Başkanlığı’nda yürütülen çalışmayla, yeni kurulan partiler için milletvekili transferi başta olmak üzere seçime girme koşullarını zorlaştıran planlar tartışılıyor.

Bu konuda bir çalışma başlattıklarını açıklayan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın, partinin hukukçu milletvekillerinden de görüş almaya başladığı öğrenildi. Vekil transferine karşı tartışılan öneriler ise şöyle:

SEÇENEKLER MASADA

“Bir partinin seçime katılabilmesi için yerine getirmesi gereken şartlar arasında bulunan ‘Meclis’te grup kurması’ kriteri kaldırılabilir. Böylece, bir partinin seçime katılmasının önünü açmak için başka partiye milletvekili transferinin önü kapatılabilir.

Herhangi bir partinin seçime katılabilmesi için Meclis’te grup kurma şartının aynen kalması durumunda, başka bir değişiklik yapılarak, ‘seçim takviminin başlamasından seçimin tamamlanmasına kadar geçecek süreçte’ milletvekillerinin parti değiştirmesine izin verilmeyebilir.

Yapılacak yasa değişikliği ile partilerin, ‘seçime bir yıl veya 6 ay kala Meclis’te grup kursa da’ seçime girmesine izin verilmeyebilir.”

ERDOĞAN HUBER’DEN BEŞTEPE’YE GEÇİYOR

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süredir tüm mesaisini sürdürdüğü İstanbul’dan gelecek hafta Ankara’ya dönmesi planlanıyor. Erdoğan, bayram nedeniyle pazartesi yapılamayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne de yarın Huber Köşkü’nden başkanlık edecek. Koronavirüs nedeniyle dokuzuncu kez dijital yöntemle toplanacak kabinenin gelecek haftadan itibaren Beştepe’de pandemi öncesindeki gibi yüz yüze yapılması planlanıyor. Toplantıda vaka sayısının düştüğü bazı illerdeki yasakların kaldırılması; İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep gibi vaka sayısının ve riskin yüksek olduğu şehirlerde ise haftasonu sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam etmesi kararının alınması öngörülüyor. 65 yaş ve üzerindeki yaşlılarla ile 20 yaş altındaki gençlere yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağının da bazı toplu alanlara girişlerin sınırlandırılarak tamamen kaldırılması da kabinede ele alınacak. (* Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA)