‘Normalleşme’ eleştirisine anlık anketle yanıt

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HÜRRİYET’in edindiği bilgiye göre CHP’nin önceki gün İstanbul’da milletvekilleriyle basına kapalı yapılan ‘parti kampı’nda 60 milletvekili söz aldı. Milletvekillerinin büyük bölümü son dönem izlenen politikalara ilişkin farklı eleştirilerini dillendirdi. Eleştiriler, normalleşme, Meclis’e gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakta karşılanması, kararların dar bir kadro ile alındığı, karar süreçlerinde Meclis grubunun dışlandığı konularında yoğunlaştı.

BENİM SİYASİ TAKTİĞİM

Özel, “Cumhurbaşkanı kürsüden size teşekkür ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na uzanabileceğinin işaretlerini veren Esenyurt Belediyesi’ne yönelik operasyon yapılıyor” sözleriyle yöneltilen normalleşme eleştirilerine, “Normalleşme benim siyasi taktiğim” diyerek, “Ben bütün bu konularda anlık anketler yaptırıyorum. 29 dakikada yapılıyor bu anketler. Anket sonuçlarına göre halk bu konuda bizi destekliyor. Normalleşme sayesinde AK Parti seçmeni beni duyuyor, Manisa’daki MHP’li amca bu sayede beni dinliyor, bu Özgür Özel ne diyor acaba diye bakıyor” diye yanıt verdi.

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Özel, dar bir kadro ile çalıştığı, karar süreçlerine Meclis grubunun dahil edilmediği eleştirilerine de “Öyle bir şey yok, ben Merkez Yönetim Kurulumla (MYK) birlikte karar alıyorum” diye yanıt verdi. Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınması sonrasında partinin ortaya koyduğu tepkiye destek amaçlı paylaşım yapmayan milletvekillerine de “Destek vereceksiniz ki eleştiri hakkınız olsun” diye sitemde bulundu.

MANSUR BEY’LE ESENYURT’A GELİRİZ

Özel, gazetecilerle sohbetinde de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cenaze sebebiyle Esenyurt’taki buluşmaya katılmamasına ilişkin de “Haksızlık yapılan bir kente neden gelmesin Mansur Bey? Mansur Bey ile bir gün de Esenyurt’a geliriz” dedi.

‘AYAĞA KALKMA’YA YÜZDE 73 DESTEK

Özel, Cumhurbaşkanı’nın Meclis’in açılışında ayakta karşılanması konusunda yapılan anket sonuçları için “Yüzde 73’lük bir desteğe dönüştüğü gibi rakamlar da ortaya çıktı” bilgisini verdi.

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ESKİ SHP milletvekili Yüksel Çengel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul’da geçen cuma günü hayatını kaybeden SHP 18. Dönem eski İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel için dün öğlen vakti Ataköy 5. Kısım Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene CHP Lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Çengel’in ailesi ve partililer katıldı. Parti Meclisi toplantısına ara verip milletvekilleri ile törene katılan Özel ve İmamoğlu, acılı aileye başsağlığı dileyip taziyelerini iletti. Çengel, cenaze töreninin ardından Mevlanakapı Merkez Efendi Mezarlığı’na defnedildi.

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LÜTFÜ SAVAŞ’A KESİN İHRAÇ TALEBİ

CUMHURİYET Halk Partisi Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında Avcılar’da toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Basın Sözcüsü Deniz Yücel “Lütfü Savaş bugün merkez yönetim kurulu toplantımızda alınan kararla, oybirliğiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir” dedi. Lütfü Savaş’ın sosyal medya hesabından “Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız” paylaşımı tepki çekmişti.