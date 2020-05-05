Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, alınan tedbirlerde 1.5 ayın geride kaldığını ifade ederek özetle şunları söyledi: “ Hayatını sınırlandırmak zorunda kaldığımız tüm insanlarımızın eski günlerini özlediğini biliyoruz. Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız ancak şu gerçeği aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir. Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır. Sınırlamaların bir kısmı azaltılarak da olsa sürecektir, maske kullanımı ve temizlik kurallarıyla ilgili titizlik devam edecektir.

Bu gerçekler ışığında bir normalleşme planı hazırladık. Açıklayacağım plan halkımızın beklentileri ve bakanlıklarımızın çalışmaları ile Bilim Kurulumuzun görüşleri ile şekillenmiştir. Bu takvim bir anda mart ayının ilk günlerindeki hayatımıza geri dönüş anlamına gelmiyor. Sizlerle paylaşacağım normalleşme planıyla sadece vatandaşlarımızın günlük hayatlarını en iyi seviyeye getirmeyi hedefliyoruz.”

“Sağlık Bakanlığımız tüm sektörlerde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dökümanlar oluşturarak ilgili kurumlara göndermeye başladı” diyen Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme adımları şöyle.

SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

YÜKSEK Öğretim Kurumu (YÖK) sınavı 27-28 Haziran’da, LGS sınavı 20 Haziran’da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran’da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler.

HACCA DİYANET KARAR VERECEK

Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek.

AVM VE KUAFÖRLER AÇILIYOR

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçebilecek. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği şartlara uyulması şartıyla AVM’ler 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.

7 İLE GİRİŞ-ÇIKIŞ SERBEST

Şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını 7 il için bitiriyoruz. Bu illerimiz Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla. Diğer illerimizdeki seyahat kısıtlaması 15 gün uzatıldı. Tek-çift plakalı taksi uygulaması 15 Mayıs’ta kalkıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA MÜJDE

İlk müjdemiz, 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesinde dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü gerçekleştiriyoruz. 0-14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs cuma günü aynı saatlerde, aynı şartlarda dışarı çıkabilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını sürdürüyoruz.”

TERHİSLER MAYIS SONU BAŞLIYOR

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme 1 Haziran’da, bedelli askerlik 20 Haziran’da yeniden başlayacak.

MASKE ARTIK SATILABİLECEK

Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz.

SALGIN HASTANELERİ SAYISI AZALACAK

Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran’dan itibaren azaltılarak normal işleyişe başlamaları sağlanacaktır.

ERDOĞAN: ‘ÖRNEKLER CHP’NİN ASLA İFLAH OLMAYACAĞININ DELİLİ’

“Bu sürecin ülkemizde de siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel her türlü alanda yeni bir silkinişe, yeni bir uyanışa, yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyorum. Çünkü ülkemizde maalesef tek parti devrinden beri bu millete maddi manevi eziyet eden bir anlayışın, salgın günlerinde dahi içindeki kini, nefreti, karanlığı ortalığa saçmaktan geri durmayan örnekleri ile karşılaşıyoruz. Milli iradenin üstünlüğünü, demokrasiyi, hakkı, hukuku, adaleti, sandığı hazmedemeyen bu faşist zihniyet, hâlâ vesayet, darbe, cunta özlemiyle yanıp tutuşuyor.



CHP yöneticilerinin son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğunuzda, ortaya çıkan tablo bize bunu söylüyor. Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine, darbe ile ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler, 15 Temmuz’da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyorlar.



YALAN SÖYLEYEREK SİYASET



Son günlerdeki kötü örnekler bile karşımızdaki hastalıklı zihniyetin iflah olmayacağının delilidir. CHP yöneticilerinin güya siyaset diye sergiledikleri tavırlar dünyanın hiç bir yerinde demokrasiyle, hukukla, hatta insanlıkla bağdaşmaz. Sürekli yalan söyleyerek siyaset yapılmaz. Sürekli yanlış bilgilerle insanlar haksızca itham edilerek siyaset yapılmaz. Sürekli iftira atılarak, insanların mahremiyetine girilerek siyaset yapılmaz. Gerçi bunların kasetle göreve gelmiş genel başkanları da yıllardır aynı yöntemleri kullanıyor. Hal böyle olunca yardımcılarına, il başkanlarına diyecek söz bulamıyoruz. Siyasetin kalitesinin arttırmanın yolu, bu zihniyeti ülkemizden tasfiye etmekten geçiyor.



BEYHUDE YERE UĞRAŞMAYIN



CHP yöneticileri ile aynı zihniyetin medyadaki ve diğer mahfillerdeki mensuplarını bir kez daha ikaz ediyorum. Beyhude yere uğraşmayın. Türk milleti sizi ne o sandıktan çıkartır, ne de sırtınızı yaslamaya çalıştığınız darbecilere meydanı bırakır. Çünkü siz milli değilsiniz.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Tarabya’daki Huber Köşkü’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı, koronavirüs salgını sebebiyle altıncı kez videokonferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.