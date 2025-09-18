Normal insanda 150 gramken onda 6 kilogram ağırlığa ulaşmıştı: Ameliyatla alındı, görünce şok oldu

Haberin Devamı

Bir böbreği daha önce alınan, diğer böbreği ise normal boyutlarının çok üzerine çıkması nedeniyle nefes almakta zorlanan, karın içi organlarına baskıdan dolayı şiddetli ağrılar çeken Cemal Aşar (50), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Haftada üç kez diyalize girmesine rağmen böbreği büyümeye devam eden Aşar'ın yapılan tetkiklerinde, organının 36 santimetre uzunluğa ve 6 kilogram ağırlığa ulaştığı tespit edildi.

Aşar'ın böbreği, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Sağır ve ekibi tarafından ameliyatla alındı.

Yoğun bakım sürecinin ardından hastanın serviste tedavisi sürüyor.

Doç. Dr. Sağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın bulantı, kusma, yürümede ve nefes almada zorluk şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Hastanın uzun yıllardır polikistik böbrek hastalığıyla mücadele ettiğini aktaran Sağır, bu hastalığın böbreklerin içinin kistlerle dolmasına ve devasa büyüklüğe yol açmasına sebep olduğunu vurguladı.

SAĞIR, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Normal insan böbreği 12 santim uzunluğunda, 120-150 gram ağırlığında olmasına rağmen hastamızın böbreği 36 santim uzunluğuna ve 6 kilo ağırlığına ulaşmıştı. Devasa büyüklükteki böbreği aldık. Bu kadar büyüğünü ilk defa aldık. Bu büyüklük hastanın nefes almada zorlanmasına, hatta yürümesini bile zorlaştırıyordu. İç organlarını bile tehlikeye sokuyordu. Hastayla görüşerek ameliyatın riskli olduğunu ama kliniğimizde yapabileceğimizi belirttik. Hasta da tüm riskleri göze alarak ameliyatı Mardin'de olmayı kabul etti. Ameliyat başarıyla geçti. Şimdi hastamız daha rahat nefes alabiliyor ve yürüyebiliyor. Operasyon 1,5 saat sürdü. Hastamız şu an gayet iyi."

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil de böbreğin başarılı operasyonla çıkarıldığını belirterek, ameliyatı yapan ekiplere teşekkür etti.

AYNI HASTALIKTAN 3 AĞABEYİNİ KAYBETMİŞ

Böbreği alınan Aşar ise hastalığının 35 yaşındayken tespit edildiğini, ailenin genelinde bulunduğunu anlattı.

Aynı hastalıktan 3 ağabeyini kaybettiğine dikkati çeken Aşar, şöyle konuştu:

"Sonra hastalığın genetik olduğunu öğrendik. Bu kadar büyük bir böbreği görünce şok oldum. Allah'a şükür şu an kuş gibiyim. 3 metre yürüyemiyordum, nefes alamıyordum, hep acı çekiyordum. Şimdi rahat nefes alıyorum. Allah'a şükürler olsun kurtuldum."

Aşar, ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür etti.