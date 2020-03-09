Norm ne demek? Norm nedir? Norm TDK kelime anlamı

Yazılı olmayan ancak toplumun davranışlarına hükmetmiş olan anlayışa norm tanımı ortaya çıkmaktadır.

Norm Ne Demek?

Bir grubun belli bir bağlamda nasıl davranması gerektiğini anlatan inançtır. Ruh bilimciler ise norm kelimesine daha genel bir tabir ile hitap eder. Yerleşmiş olan ilke ya da yasa durumu, kural olarak benimsenmiş düzgü. Fransızcadan gelen bir kelime olarak norm çok fazla bilinmeyen ancak merak edilen sözcükler arasında yer almaktadır.

Norm Nedir?

Norm kısaca önceden belirlenmiş kalıp kurallar bütünüdür. Bu kurallar yazılı olmayan ancak toplum üzerinde etki yaratmış bir inançtan gelir. Yargılama ve değerlemenin kendisine göre yapıldığı bir ölçüt olarak da geçer. Bir örnek vermek gerekirse;



‘Norma göre yapılmış bir eser’

Bu şekilde cümle içerisinde kullanılabilmektedir.



Norm TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'na göre norm ‘uyulması gereken kural’ olarak geçer. Önceden belirlenmiş kalıp, düzgü olarak da tabir edilebilir. Yazılı bir kaynak olmamakla beraber sözlü şekilde bir grup veya toplum üzerinde etki yaratmış kurallar bütünüdür. Norm kelimesi yazılı edebi eserlerde çok sık karşılaşılan kelimeler arasında gelir. Norme olarak Fransızca üzerinden norm şeklinde Türkçede yer almaya başlamıştır.